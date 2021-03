Komen Freddy en Sylvia uit ‘MAFS’ nog samen? ‘Daar sta ik nog steeds achter’

Toen bij Sylvia uit MAFS longkanker werd geconstateerd, betekende dat ook het einde van het huwelijk met haar man Freddy. Ze wilde niet dat hij met ‘een ziek iemand getrouwd was’. Aan RTL Boulevard laat ze weten hoe het nu gaat én of er nog een toekomst is met haar voormalig echtgenoot.

‘Ik voel me goed, het gaat de goede kant op’, verklaart ze. Sylvia zal immuuntherapie ondergaan, een therapie die je krijgt na de chemo’s en de bestralingen. Een goedje wordt dan ingespoten wat als het ware tegen de kanker gaat vechten.

Beter worden

Sylvia heeft wel het geloof dat ze beter kan worden. ‘Ik ben iemand die heel realistisch is, maar als ik aan de longarts vraag van: “wat is mijn overlevingskans? Kan ik hiervan genezen?” Dan wordt er volmondig ‘ja’ geroepen. Dat houdt mij op de been en daar ga ik ook voor.’

Strijdvaardig

Ze blijft dan ook ontzettend strijdvaardig. ‘Het is niet de eerste kanker die ik moet overwinnen en die andere hebben ook overwonnen, dus deze wordt ook een eitje.’ Dan schuift ook haar ex-man Freddy nog even aan. ‘Ik ben heel blij voor haar dat het allemaal de goede kant opgaat.’ Hij is dan ook ontzettend trots op haar. ‘Het is een hele fijne en lieve vrouw en we kunnen heel goed met elkaar overweg. Gewoon een topvrouw is het.’

Sylvia Freddy MAFS

Ondanks dat de liefde dus nog altijd voelbaar is, staat Sylvia nog altijd achter haar eerdere reden om het huwelijk te verbreken. ‘Op het moment dat Fred hoorde dat ik longkanker had, kende ik hem nog maar drie weken. Dan kan je niet van iemand verwachten dat hij zijn leven om gaat gooien voor je.’

Bij elkaar

Maar is er nog hoop dat de twee weer bij elkaar komen? Fred: ‘Ik sta altijd voor dingen open. Maar laten we eerst maar eens zorgen dat ze gezond wordt.’ Ook Sylvia is voorzichtig: ‘Ik zou ook niet zeggen ‘nee’, maar ik kan ook nog niet ‘ja’ zeggen.’

