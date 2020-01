Wie gisteravond Married At First Sight heeft gekeken, weet niet anders dan dat het nog koek en ei is tussen Henk en Chantal. De twee beweren blij te zijn met elkaar en hier en daar werden zelfs al wat kleine kusjes uitgedeeld. Op social media horen we daarentegen een ander geluid. Ons aller Sjan is namelijk gespot op Tinder.



In de allereerste aflevering van het nieuwe seizoen was het al meteen duidelijk: Chantal is niet een vrouw waar je omheen kunt. De makers van Married At First Sight zullen vast een vreugdedansje hebben gedaan toen haar aanmelding binnenkwam, want ze is een regelrecht kijkcijferkanon. Zij en haar kersverse echtgenoot – ook wel ‘Henkie en Wenkie’ genoemd – zijn veruit het meest besproken MAFS-koppel op Twitter.

Gezocht: laatste eerste date

Goed, gisteren op tv leek alles dus nog rozengeur en maneschijn tussen die twee. Maar of ze ook in real life nog getrouwd zijn gebleven is zeer de vraag. Sjan is namelijk opgedoken op Tinder, waar ze op zoek is naar haar ‘laatste eerste date’. Kortom: de alarmbellen rinkelen flink.

Wat denk jij, is het Chantal zelf die de datingapp raadpleegt – wat gezien de uitzendingen niet heel tactisch zou zijn – of een of andere grapjas die een profiel onder haar naam heeft aangemaakt? Of misschien toch een onsubtiele marketingtruc om meer kijkers te trekken?

Bron: Superguide.nl | Beeld: Nander de Wijk via RTL