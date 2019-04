Aha: hiervan kennen we deze kandidaat uit ‘Married at First Sight’

Het was gisteren weer ouderwets genieten: de eerste aflevering van het nieuwe seizoen Married at First Sight is een feit. Niet alleen begon de uitzending met een leuk nieuwtje, maar één kandidaat kwam ons wel heel bekend voor.

Hét succesverhaal van de show zijn Bram en Patty, zij verwachten namelijk hun eerste kindje. En ook Nicolai en Chantal uit het tweede seizoen gaan nog steeds lekker. Misschien deels omdat er uit de vorige editie geen blijvende matches zijn voortgekomen, gingen de makers voor nieuwe psychologen én wat andere methodes om de deelnemers te matchen.

Milly

Maar hee, wie zien we daar? Milly komt ons wel heel bekend voor. Na wat speurwerk blijkt dat zij al eerder heeft geprobeerd de liefde te vinden op televisie. Ze deed namelijk mee aan First Dates, maar dat bleek geen succes. Nu is ze gekoppeld aan de sympathieke Joost. Hopelijk zal cupido deze keer wél raak schieten.

Beeld: Still