‘MAFS’ move over: deze nieuwe datingshow wil je zien

Helaas heeft de wetenschap dit seizoen van MAFS niet in de roos weten te schieten. Geen van de stellen bleef uiteindelijk getrouwd. Maar wat als deze nieuwe datingshow wél succes weet te boeken?

We hebben het over Celebrity Matchmakers, van – hoe kan het ook anders – Videoland. Hierbij kijken geen professionals naar de perfecte match, maar spelen BN’ers voor Cupido.

MAFS datingshow

En dat doen ze niet alleen, nee, dat doen ze in duo’s. Zo wordt cabaretier Soundos bijgestaan door haar moeder Rhimou, zien we Gooische Moeders Paulien en Bo een poging wagen en misschien wel het leukste stel: rapper Donnie en presentator Edson da Graça.

Vrijgezellen heren

‘We zoeken geen match voor onszelf, want wij zijn al voorzien’, horen we Paulien zeggen in het gezellige filmpje. Wie zoeken ze dan wel? ‘Vrijgezelle heren voor een vrijgezelle dame’, aldus Edson. Hoewel ze nog niet kunnen vertellen om wie het gaat, is ze wel heel leuk, volgens Soundos. Mannen dus, tussen de 25 en 40 jaar. Oh en knap, intelligent, lief en een beetje creatief ook nog graag. Ken je iemand? Geef diegene dan hier op!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Videoland (@videolandonline)

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Love Reality | Beeld: Unsplash