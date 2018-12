Deze mag je niet hebben gemist: dít zijn de 10 beste films van 2018

Met één of meer kerstdiners achter de kiezen en een buik die op springen staat is ‘chillen en film kijken’ eigenlijk alles wat we nog willen tot het einde van het jaar. Maar dan wel graag vermaak van niveau, want 2018 sluiten we graag af met een knal. Dus weg met niksige kerstfilms en hersenloze wegkijkers, dít zijn de beste films die dit jaar verschenen en die je écht gezien moet hebben.

1. A Star is Born

A Star is Born is zonder twijfel ons filmhoogtepunt van het jaar. Het romantische drama met Lady Gaga en Bradley Cooper in de hoofdrollen is in één woord geweldig. De onverwachtse chemie tussen de twee spat van het scherm, de muziek (ingezongen door Gaga én een verrassend getalenteerde Bradley) is prachtig, meeslepend en briljant gekozen bij het verhaal, en werkelijk niets voelt nep, overdreven of onoprecht aan. De film mag dan wel de derde remake zijn van het origineel uit 1937, wij durven te wedden dat-ie beter is dan alledrie de eerdere films. En de soundtrack is minstens net zo fantastisch.

2. A Quiet Place

Een thriller wordt al gauw te plat, te voorspelbaar, te ongeloofwaardig of tja, toch net niet spannend genoeg. Toch lijkt de film A Quiet Place op ieder vlak de spijker op de kop te slaan. Emily Blunt speelt de hoofdrol in de film die door haar echtgenoot, John Krasinski, geregisseerd is. Hij is tevens haar tegenspeler in de film, waar je ademloos en op het puntje van je stoel naar zult kijken. In A Quiet Place wordt de aarde geteisterd door gruwelijke, blinde wezens die jagen met hun perfecte gehoor. Als ze je horen, begint hun jacht en kun je er vanuit gaan dat je laatste minuten zijn geteld. Een gezin probeert dan ook in volledige stilte te overleven. De vraag is natuurlijk: hoe lang hou je dat vol en blijft het goed gaan? Het bijzondere aan de film is dat er bijna geen woord in gesproken wordt. Dialogen zijn vervangen door blikken en gebaren, wat zorgt voor een ongelooflijke spanning.

3. McQueen

De aangrijpende documentaire over het leven van mode-ontwerper Alexander McQueen werd dit jaar de best bezochte modedocumentaire in Nederland ooit. En terecht. De film belicht het buitengewone leven, werk en talent van de iconische Britse ontwerper. Aan de hand van interviews met vrienden en familie en unieke archiefbeelden schetst regisseur Ian Bonhote een beeld van zijn opkomst en ondergang. Het verhaal en de beelden raken je recht in je hart en zorgen voor een rollercoaster aan emoties waar je, zodra je de zaal uitloopt, echt even van moet bijkomen. Bijzonder, indrukwekkend en een must op je watchlist.

4. BlacKkKlansman

‘Deze film is het kijken waard’ is in dit geval een understatement: BlacKkKlansman is niets minder dan verplicht kijkvoer. De waargebeurde misdaadfilm van regisseur Spike Lee gaat over de Afro-Amerikaanse politieagent Ron Stallworth die binnendringt bij de Ku Klux Klan. Hij krijgt hierbij hulp van zijn collega Flip Zimmerman. De infiltratie wordt zo succesvol, dat het duo op weet te klimmen tot het hoofd van de organisatie. Hun doel? Voorkomen dat de KKK controle over de stad krijgt. BlacKkKlansman bevat een flinke dosis humor, maar hoewel je tijdens de eerste vijf kwartier van de film nog de billen uit je broek lacht om de vergaande en ook zeker racistische grapjes – het ‘zei hij dit echt?’-gehalte is hóóg – verlaat je de zaal niet met een euforisch gevoel. De film is activistisch, provocerend en absoluut geen ‘makkelijke wegkijk-komedie’.

5. Black Panther

T’Challa keert na de dood van zijn vader, de koning van Wakanda, terug naar huis om zijn rechtmatige plek als koning in te nemen. Zijn moed als koning wordt op de proef gesteld door een heftig conflict met een oude vijand, dat niet alleen het lot van Wakanda, maar ook van de rest van de wereld in gevaar brengt. Geconfronteerd met verraad en gevaar moet de jonge koning zijn bondgenoten verenigen en zijn krachten als Black Panther inzetten om zijn vijanden te verslaan en de veiligheid van zijn volk te waarborgen. De superheldenfilm van Marvel verbrak dit jaar record na record, mede omdat de klappen nu eens worden uitgedeeld door mensen die niet wit en/of man zijn. In het kader van diversiteit scoort Black Panther douze points!

6. A Simple Favor

De cast en styling van A Simple Favor doen ons denken aan all time seriefavoriet Gossip Girl, maar de mysterieuze en creepy verhaallijn bezorgt ons regelrechte Gone Girl-vibes. In de spannende film zien we hoe Stephanie (Anna Kendrick) de schitterende Emily (Blake Lively) ontmoet op het schoolplein van hun zoontjes. De jongens zijn bevriend en wanneer ze samen willen spelen, ontstaat er ook een ‘hechte’ band tussen de twee vrouwen. Dan verdwijnt Emily plots. Haar nieuwe vriendin Stephanie is vastberaden haar te vinden, maar de mysteries rondom de knappe blondine stapelen zich razendsnel op. A Simple Favor begint wat luchtig en lijkt af te stevenen op een voorspelbaar dertien in een dozijn plot, maar niets is minder waar. Naarmate de film vordert wordt het verhaal steeds ingewikkelder en steeds als je denkt te weten welke kant het op gaat, neemt het verhaal een nieuwe, verrassende wending. Wat betreft de climax is de term mindfuck wel op z’n plaats.

7. Widows

Je echtgenoot verliezen is al zwaar genoeg, maar een aantal vrouwen krijgt daar in Widows nog een extra dreun bij: hun mannen laten ze met een grote schuld achter. Bij een enge gangsterbaas. Wat nu? Veronica (Viola Davis) komt met een originele oplossing voor hun gezamenlijke geldzorgen: het criminele pad op gaan. De film lijkt zo misschien een lekkere misdaadfilm met een feministisch randje, maar meer dan dat is het een film over verwachtingen en vooroordelen. Huidskleur, achtergrond, sekse, die kenmerken bepalen hoe de personages elkaar bekijken en hoe de kijker hen ziet. Regisseur Steve McQueen speelt daar meesterlijk mee.

8. Bohemian Rhapsody

Ook een groot succes op het witte doek dit jaar was Bohemian Rhapsody. Niet iedereen is enthousiast over de verhaallijn van de film, maar er is meer dan lof voor hoofdrolspeler Rami Malek, die een waanzinnige Freddie Mercury neerzet. Volgens onze redactie is Bohemian Rhapsody in ieder geval wél een geweldige film, omdat je ziet hoe Freddie begint en uiteindelijk de top bereikt én ontdekt hoe briljant sommige nummers (alle klassiekers komen voorbij) eigenlijk in elkaar zitten. Daarnaast is het heel geloofwaardig gespeeld, fantastisch gefilmd en is de openingsscène onvergetelijk indrukwekkend. Daarin stap je ‘met’ Freddy het podium op voor miljoenen mensen en is het alsof je er zelf staat.

9. To All The Boys I’ve Loved Before

De Netflix Original To All The Boys I’ve Loved Before (waar vorige week nog een vervolg van is aangekondigd!) vonden wij één van de allerleukste films die de streamingsdienst dit jaar uitbracht. En wij niet alleen, trouwens. De film, gebaseerd op het gelijknamige boek dat tevens deel uitmaakt van een trilogie van schrijfster Jenny Han, is één van de best bekeken Netflix Original-films ooit. Het verhaal heeft alle ingrediënten voor de perfecte romantische film: dilemma’s, (veel) knappe kerels en een mysterie. Centraal in het verhaal staat Lara Jean, een meisje voor wie de liefde een sprookje is. Ze kan niet echt goed emoties tonen en daarom nooit aan een jongen vertellen dat ze een crush op hem heeft. Ze schrijft daarom brieven aan de jongens die haar vlinders bezorgen. Maar deze verstuurd ze vervolgens nooit. Totdat op een dag ‘iemand’ dat wél doet. En zo krijgen alle hotties te weten dat zij een oogje op hen had. En ja, wat dan?

10. Hereditary

De horrorfilm Hereditary ging als een tierelier in de Nederlandse bioscopen en ook critici waren erg lovend over de film. Hereditary, met in de hoofdrollen Toni Collette, Gabriel Byrne en Ann Dowd, vertelt over een vrouw die cryptische en steeds meer verontrustende geheimen over haar voorouders ontdekt. De film ging eerder dit jaar op een aantal festivals in première waar publiek naar verluidt gillend en schreeuwend de zaal verliet. Toen de film in première ging in Nederland, stelde distributeur Splendid Film een speciaal noodnummer in voor bioscoopbezoekers die tijdens of na het zien van de film de behoefte hadden om hun emoties te bespreken.

Bron: Flair, Superguide | Beeld: Still