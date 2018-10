Het mag in de krant: Givenchy maakt 1 (!) plussize-couturejurk

Een maatje meer is nog steeds een niet graag geziene ‘gast’ in de mode-industrie. Nog steeds wordt de voorkeur gegeven aan maatje gratenhuis. Máár langzaam, heel langzaam opent de haute coulture zijn deuren voor meer diversiteit.

Zo verscheen actrice Rebel Wilson gehuld in een Givenchy jurk met zwart kant op de InStyle awards. Op Instagram bedankte ze creatief directeur van Givenchy Clare Waight Keller: ‘Graag wil ik Clare bedanken die mij gisteravond van hoofd tot teen kleedde in Givenchy. De laatste keer dat ze een jurk ontwierp was voor Meghan Markle’s bruiloft, en nu maakte ze deze geweldige zwarte jurk met kant voor mij. De schoenen zijn gewoonweg prachtig en de bril is handgemaakt voor Givenchy’s laatste modeshow. Dit weekend was als een geweldige mode-droom die werkelijkheid werd en ik wil iedereen bij Givenchy bedanken.’

Smaakt naar meer

Of Givenchy vaker plussize jurken gaat ontwerpen is de vraag, maar laten we het hopen dat het niet bij deze ene keer blijft.

Bron: HLB.be | Beeld: Instagram