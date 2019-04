Geniet jij met volle teugen van het kijken naar andermans datingsperikelen en kun je dan ook geen genoeg krijgen van First Dates? Dan heb je geluk: er is een nieuwe datingshow in de maak, volgens geheel nieuw concept.

KRO-NCRV komt met de datingshow Pretty & Single. In het nieuwe tv-programma gaan zes vrouwen die er ‘prachtig uitzien maar nog steeds single zijn’ op date. Daar zit alleen één voorwaarde aan vast: ze mogen geen make-up op.

Kwetsbaar en onzeker

Het gaat om vrouwen die volgens de omroep ‘van minuut van de dag met hun uiterlijk bezig zijn om er zo goed mogelijk uit te zien en imperfecties te verbergen.’ Volgens de programmamakers maakt het daten zonder make-up de zes deelnemers kwetsbaar en onzeker, maar ook nieuwsgierig: hoe reageren de mannen als ze hun naakte, ware gezicht laten zien?

Nienke Plas

In elke aflevering staat één vrouw met haar eigen levensverhaal centraal. De presentatie is in handen van Nienke Plas, die beklemtoont dat ‘schoonheid tussen je oren zit’.

De eerste aflevering is te zien op dinsdag 30 april.

