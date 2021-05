Zaterdagavond werden kijkers getrakteerd op de eenmalige dragshow Make up your Mind. Hierbij kropen bekende mannen in de huid van hun alter ego, om deze neer te zetten als dragqueen. Het was iets waar veel mensen blijkbaar op zaten te wachten, want het programma trok maar liefst 1,2 miljoen kijkers.

Het programma zat als volgt in elkaar: de mannen werden omgetoverd tot prachtige dragqueens en lieten zich van hun beste kant zien. Het programma werd gepresenteerd door Carlo Boszhard terwijl teamcaptains Fred van Leer en Nikkie de Jager tegen elkaar streden om zoveel mogelijk BN’ers te raden.

Edsilia Rombley en Ruben Nicolai ondersteunden de teamcaptains en onder de leiding van Envy Peru werd er elke ronde een queen naar huis gestuurd. De drags moesten aan de jury laten zien hoe goed ze over een catwalk konden lopen en playbacken, waar een intensieve training aan vooraf was gegaan.

Grote verrassing

Er was één iemand die de jury het langst voor de gek wist te houden, en dat was Barry Atsma. Hij ging dan ook als winnaar van de show naar huis. Maar de grote verrassing van de avond bleek toch wel Peter R. de Vries te zijn. Kijkers lieten op social media weten dat ze met stomheid waren geslagen.

De andere mannen die als drag op het podium verschenen, waren Jim Bakkum, Tygo Gernandt, Dominic Seldis, Barrie Stevens, Wolter Kroes en Domien Verschuuren.

Peter R. de Vries in drag is alles was 2021 nodig had. #makeupyourmind pic.twitter.com/Gf2kgPEN3l — Simone. (@kaIiopi) May 15, 2021

Tweede seizoen

Heb je deze veelbesproken aflevering gemist? Niet getreurd, want vanwege het grote succes komt deze show gewoon terug op de buis! Dat heeft zenderdirecteur Peter van der Vorst besloten.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Barry Atsma (@barry_atsma)

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Beeld: RTL