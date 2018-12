Makers van Making a Murderer aangeklaagd door rechercheur Colborn

Was het te verwachten? Ja, eigenlijk wel. En nu is het zover: de makers van Netflix’ Making a Murderer worden aangeklaagd voor smaad.

Al ruim 2 jaar wordt de Amerikaanse rechercheur Andrew Colborn ‘op wereldwijde schaal veracht en belachelijk gemaakt.’ Zo luidt het statement in de rechtbankpapieren. Colborn, die in de documentaireserie naar voren komt als de rechercheur die bewijs zou hebben geplant op de moordplek van Teresa Halbach, dient hiermee een aanklacht in om ‘orde op zaken te stellen en zijn goede naam te herstellen.’

Haken en ogen

Sinds de eerste aflevering van Making a Murderer werd uitgezonden op Netflix, was al vrij duidelijk dat de makers van het programma één ding willen aantonen: deze zaak heeft héél veel haken en ogen. Het politie-onderzoek barst van de fouten en protocollen? Die lijken niet echt gehandhaafd.

Onterechte veroordeling

Toch zitten Steven Avery en Brendan Dassey al jaren vast voor de moord op Teresa Halbach. De documentaire – waarvan dit jaar het tweede deel is verschenen – zorgde wereldwijd voor grote ophef en veel mensen pleiten voor de vrijheid van Steven en Brendan. Met andere woorden: veel mensen gaan er vanuit dat Andrew Colborn – samen met anderen – onjuist zou hebben gehandeld…

