Zo hoort het: makers Riverdale bieden excuses aan na kritiek actrice Vanessa Morgan

Vanessa Morgan vertolkte in de hitserie Riverdale de rol van Toni Topaz. In het kader van de protesten rondom racisme, klapte de actrice uit de school over hoe het er achter de schermen aan toe ging. De actrice sprak de productie aan en gaf aan zich gediscrimineerd te voelen.

En dat lijkt zijn vruchten af te werpen, want de makers reageren op de kritiek en geven haar volkomen gelijk.

Vanessa Morgan over discriminatie

‘Ik ben het zat hoe zwarte mensen weergegeven worden in de media, hoe we altijd misdadigers, gevaarlijk of boze enge mensen zijn’, schreef Vanessa op eerder op Twitter. Ze verwees naar haar rol in Riverdale. ‘Ik ben het zat dat we worden gebruikt als niet-dimensionale side-kicks voor de witte hoofdpersonen. Of alleen in de campagnes gebruikt worden om diversiteit te laten zien, maar niet genoeg in de show zelf. Het begint in de media.’

Laagste inkomen

En dat is niet het enige waar de actrice zich boos over maakt. In diezelfde tweet vertelt ze dat zij, in vergelijking met de andere castleden van Riverdale, het minst verdient. En daar moet toch echt eens verandering in komen.

Gelijk

Een van de makers van Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, stelt haar in het gelijk. ‘Vanessa heeft gelijk. Het spijt ons en we beloven jou hetzelfde als we haar hebben beloofd’, schrijft hij in een bericht op Instagram. ‘We zullen haar en haar personage meer eer geven. En dat geldt voor alle zwarte acteurs en personages in de show.’

Black Lives Matter

Daarnaast geeft Aguirre-Sacasa aan dat Riverdale vanaf nu deel uit van de Black Lives Matter-beweging. ‘Alle schrijvers hebben gedoneerd aan @BLMLA, maar we weten waar het echte werk voor ons zit. In de schrijverskamer.’ Het vijfde seizoen van de hitserie gaat er dus heel anders uit zien.

Dit bericht bekijken op Instagram #hearvanessamorgan #blmla #riverdale ❤️ Een bericht gedeeld door Roberto Aguirre-Sacasa (@writerras) op 4 Jun 2020 om 7:34 (PDT)

Bron: Superguide.nl | Beeld: Getty