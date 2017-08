Ben je fan van Making a Murderer? Dan kan je deze nieuwe Netflixserie vast ook waarderen.

De streamingsdienst komt met de superspannende serie Mindhunter, gebaseerd op een waargebeurd verhaal over seriemoordenaars.

Mindhunter is een Netflix Original-serie en is gebaseerd op het non-fictie boek Mind Hunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Uni. Het boek werd geschreven door FBI-agent John Douglas, die onderzoek deed naar grote moordenaars. De serie is geproduceerd en geregisseerd door David Fincher, die ook het populaire House of Cards maakte.

Mindhunter speelt zich af in 1979 en gaat over twee FBI-agenten (Jonathan Groff en Holt McCallany). Ze starten een gevaarlijk onderzoek om het brein van ’s werelds zwaarste criminelen te doorgronden.

De serie is vanaf 13 oktober bij Netflix te zien en goed nieuws voor wie tegen die tijd niet meer kan stoppen met kijken: een tweede seizoen is al besteld.

Bron en beeld Netflix