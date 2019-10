Hoop in Making a Murderer: advocaat Steven Avery vraagt nieuw proces aan

Er is weer hoop in de zaak van Making a Murderer. De advocaat van Steven Avery heeft namelijk een nieuw proces aangevraagd.

Een gevangene in Wisconsin zou bekend hebben Teresa Halbach te hebben vermoord, zo schreven we eerder al. De vraag was nog óf het bewijs kon worden gebruikt, maar er is goed nieuws. De advocaat van Avery heeft namelijk een verzoek ingediend om een deel van de zaak opnieuw te laten bekijken.

Making a Murderer

Avery en zijn neefje Brendan Dassey zijn veroordeeld voor de moord op fotografe Teresa Halbach in 2005. De makers van Making A Murderer uit 2015 stellen in de docureeks het handelen van rechercheurs en de openbaar aanklager in de zaak ter discussie.

Rechtbankpapieren

De advocate van Avery benoemt in rechtbankpapieren die ze maandag indiende tien ‘complexe juridische issues’ die ze opnieuw geëvalueerd wil zien. Een lagere rechtbank keurde dat verzoek vorige maand af. In 2017 werd de aanvraag van Avery om de hele zaak opnieuw voor een rechter te laten komen al eens afgewezen.

Gratieverzoek

Eerder deze maand diende Dassey een gratieverzoek in bij de gouverneur van Wisconsin. De zwakbegaafde man bekende toen hij 16 jaar was dat hij zijn oom had geholpen om de fotografe te vermoorden. Volgens zijn advocaten werd hij onder druk gezet de bekentenis af te leggen, en had hij nooit ondervraagd mogen worden zonder aanwezigheid van zijn ouders of advocaten.



Bron: ANP | Beeld: Still