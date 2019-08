We leven in de 21e eeuw, oftewel: de digitale glorietijden. Dat betekent dat alles wat er ook maar een béétje toedoet, wordt vastgelegd in de vorm van stories, documentaires en podcasts. Was dat vorige week nog The Clinton Affair – de documentaire die een heel nieuw licht schijnt over Bill Clinton’s affaire met Monica Lewinsky –, nu is er nog zo’n smeuïg digitaal dingetje: de Ivanka Trump podcast.

Lang voordat de vader van Ivanka Trump president werd en Ivanka werd gepromoveerd tot zijn adviseur, was Ivanka Trump op zijn zacht gezegd ‘anders.’ Vraag binnen de Amerikaanse society kringen hoe ze was, en je begint je af te vragen of dit over één en dezelfde persoon gaat.

In de jaren 90 stond de nu 37-jarige Trumpette namelijk bekend als een ‘goede, leuke’ Trump. Iemand die rond dwarrelde in kunstzinnige kringen en die je zou uitnodigen voor een glas wijn in haar appartement midden in het centrum. Maar nu zeggen veel van die mensen dat Ivanka – of op zijn minst de persona die ze probeert te zijn – onherkenbaar is. Wat is er verandert? Hoe is een sociale vlinder verandert in een ijskoningin? Of is ze altijd zo geweest?

The making of Ivanka Trump podcast

Tijd voor antwoorden, dachten ze op de redacties van New York Magazine en Luminary Media. Ze sloten daarom de handen ineen en kwamen tot de podcast Tabloid: the making of Ivanka Trump. De bedoeling is dat de podcast meerdere reeksen krijgt en in elk seizoen wordt ingezoomd op een verhaal dat de tabloids domineerde. Betrokkenen, journalisten en andere personen komen aan het woord, om zo te onderzoeken hoe de onophoudelijke berichtgeving in de media het verhaal heeft gevormd. In het eerste seizoen staat Ivanka Trump centraal en onderzoekt National Magazine Award-winnende journaliste Vanessa Grigoriadis de evolutie van iemand die zij omschrijft als ‘het neusje van de zalm in tabloid-kringen.’

Hierbij komt alles aan bod: aan het begin van de eerste aflevering neemt Vanessa Grigoriadis de luisteraar mee naar de dag van Trump’s inauguratie. De dag waarop Ivanka koos voor een wel heel opvallend wit broekpak. Later in de aflevering praat Vanessa Grigoriadis met George Curley. Hij herinnert zich hoe Ivanka dure woorden op een verkeerde manier gebruikt en vertelt over haar moeder Ivana Trump. Beter bekend als de blonde, met goud behangen vlaggendrager van de New Yorkse nouveau riche. Mensen als Curley zijn precies de mensen die vorm geven aan het beeld van Ivanka: zij kennen de dochter van Donald Trump al langer en weten hoe haar relatie met haar vader en met haar man, Jared Kushner, is, en wat haar échte ambities zijn.

Het eerste seizoen van Tabloid bestaat uit acht afleveringen en is vanaf morgen te besluiteren via Luminary Podscasts.