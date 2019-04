Here we go again: komt er een derde ‘Mamma Mia’-film?

‘Mamma mia, here I go again, m y my, how can I resist you?’ Zing je dit ook meteen mee in je hoofd? Dan hebben we goed nieuws. De geruchten gaan namelijk dat er een derde Mamma Mia-film in de maak is.

Let op: spoilers!

Wie de laatste film gezien heeft, weet dat een derde film in alle waarschijnlijkheid zonder Meryl Streep zal zijn. Of ze moet weer een bijzondere verschijning maken, niks is onmogelijk. Toch laat in ieder geval Stellan Skårsgard (Bill) weten nóg een vervolg wel te zien zitten.

Geen script

De acteur zou zonder twijfel ja zeggen op een derde film, verklapt hij aan de Britse site Digital Spy. ‘Ik zou niet eens het script lezen’, aldus Stellan. ‘Als ze me bellen, dan ben ik erbij.’ Toch ziet hij ook wel een moeilijkheid, mocht er een vervolg komen. ‘Ik denk dat er maar een probleem is en dat is of ze wel genoeg liedjes hebben. En nog belangrijker: de juiste liedjes.’ Geen issue, lijkt ons: alle ABBA-nummers zijn de juiste toch?

100% bij

Hij vervolgt: ‘Kunnen ze een verhaal verzinnen dat werkt? Maar als ze het willen doen, dan ben ik er 100% bij.’ Hoewel de acteur maar wat graag meedoet, denkt hij ook dat de toekomst voor zijn personage Bill niet heel positief zal zijn. ‘Er zat tien jaar tussen de eerste twee films, dus waarschijnlijk ben ik dood wanneer de volgende uitkomt.’

Bron: Boulevard | Beeld: Still