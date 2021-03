Man Bibian Mentel neemt afscheid van zijn ‘mooie vrouw, lieve vriendin, beste maatje’

Maandagavond kwam het treurige nieuws naar buiten dat Bibian Mentel op 48-jarige leeftijd is overleden. Edwin Spee, de man van de drievoudig paralympisch kampioene, deelt op Instagram een mooie post waarin hij afscheid neemt van zijn ‘mooie vrouw, lieve vriendin en beste maatje’.

Verdrietig, maar trots

Edwin deelt via het Instagramaccount van Bibian een prachtige foto van hen samen. ‘Verdrietig, maar trots!’, begint hij bij het kiekje. ‘Met veel verdriet moet ik afscheid nemen van mijn mooie vrouw, lieve vriendin, beste maatje en de vrouw die mij leerde waar het echt om gaat in het leven.’

Elke dag een feestje

Hij benadrukt dat Bibian altijd de positiviteit zelve is gebleven. ‘Ondanks corona en dat ze daardoor sinds 1 maart 2020 geen werk meer had, ondanks het feit dat ze wist dat ze haar laatste jaar leefde en we door de lockdown maar weinig konden ondernemen, maakte Bibian van elke dag toch weer een feestje. Tot de laatste minuut was haar prachtige lach onverwoestbaar en was ze in staat de mensen om haar heen liefde te geven.’

Dankbaar

‘Ondanks dat Bibian stervende was behoren de laatste weken tot de mooiste weken van mijn leven’, vervolgt Edwin. ‘Ik wil iedereen bedanken voor de mooie berichten. Ik ben trots dat zij zoveel mensen heeft weten te raken en heb Bibian beloofd om haar boodschap te blijven verspreiden. Verzamel herinneringen in plaats van bezittingen! En ben alsjeblieft een beetje lief voor elkaar.’

De tekst gaat verder onder de foto.

View this post on Instagram A post shared by Bibian Mentel (@bibianmentel)

Uitzaaiingen

Bibian kreeg 21 jaar geleden, op haar 27e, voor het eerst een kankerdiagnose, botkanker. Daarna keerde de ziekte maar liefst vijftien keer terug. Begin deze maand kwam naar buiten dat Bibian helaas niet meer beter zou worden. Er waren uitzaaiingen geconstateerd in haar hersenen. De artsen vertelden haar dat een behandelplan niet meer mogelijk was en gaven haar het advies om afscheid te nemen van haar dierbaren.

Positieve instelling

Tot op het laatste moment bleef Bibian positief. Tijdens het seminar dat ze op dinsdag 9 maart nog gaf, straalde ze en liet ze weten dat het ‘best oké’ ging, dankzij zware pijnstilling. Naar aanleiding van het nieuws over de uitzaaiingen in haar hersenen, werd Bibian overspoeld met lieve berichten en daar was ze dankbaar voor: ‘Meestal worden alle mooie dingen pas na iemands overlijden gezegd. Ik ben in de bevoorrechte positie om het mee te krijgen.’

Humberto

Een paar weken nadat Bibian en Edwin te horen kregen dat genezing niet meer mogelijk was, schoven de twee aan in Humberto – Bibian digitaal, haar man in de studio. Hij vertelde dat het twee weken ervoor ‘echt slecht’ ging met zijn geliefde. Hun zoon was toen een weekend weg met zijn vriendin, maar werd geadviseerd om hem naar huis te halen omdat het weleens afgelopen zou kunnen zijn. ‘Ik ben bij haar gaan liggen en ze werd gelukkig weer rustig. Sinds die dag is het weer beter gegaan. Het is prachtig dat die tijd ons nog gegund is.’

View this post on Instagram A post shared by Bibian Mentel (@bibianmentel)

View this post on Instagram A post shared by Bibian Mentel (@bibianmentel)

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Flair | Beeld: Brunopress