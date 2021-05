Cute couple alert! Dít is de man van Edsilia Rombley

Aankomende week mag Edsilia Rombley (43) dan eindelijk het Eurovisie Songfestival presenteren. De zangeres kan gelukkig op veel support van thuis rekenen. Haar gezin zal zeker voor de buis zitten om naar hun vrouw en moeder te kijken, maar wie is de man van Edsilia eigenlijk? En hoe zien haar dochters eruit?

Man Edsilia Rombley

Edsilia is al twintig jaar samen met componist en muziekproducent Tjeerd Oosterhuis. Klinkt die naam je bekend? Dat kan wel kloppen. Tjeerd is namelijk de broer van Trijntje Oosterhuis. In een interview met Vriendin vertelt het stel hoe ze elkaar hebben leren kennen. ‘Tijdens het WK van 2000 was ik vrijgezel en Edsilia ook. We hadden dezelfde vriendenclub en kwamen elkaar tegen in tenten en bij jamsessies,’ aldus Tjeerd. De twee zijn inmiddels al bijna vijftien jaar getrouwd en delen hun geluk graag met hun volgers op Instagram.

De tekst gaat verder onder de foto’s.

View this post on Instagram A post shared by Edsilia Rombley (@edsiliarombley)

View this post on Instagram A post shared by Edsilia Rombley (@edsiliarombley)

View this post on Instagram A post shared by Edsilia Rombley (@edsiliarombley)

Lees ook:

Edsilia Rombley openhartig over relatie met schoonzus Trijntje Oosterhuis

Gezin

Samen hebben Edsilia en Tjeerd twee dochters: Imaani (10) en Aisa-Lynn (7). Een huis vol meiden dus en daar is mama trots op. Zo deelt de zangeres, naast de foto’s met haar manlief, graag kiekjes van haar dochters op Instagram. ‘Trots op mijn meiden 🙏🏾❤️#girlpower,’ aldus Edsilia. Het gezin gaat graag samen eropuit, zo wandelen ze graag en kijken de meiden graag samen met hun vader naar voetbal.

View this post on Instagram A post shared by Edsilia Rombley (@edsiliarombley)

View this post on Instagram A post shared by Edsilia Rombley (@edsiliarombley)

View this post on Instagram A post shared by Tjeerd P. Oosterhuis (@tjoosterhuis)

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Instagram Edsilia Rombley, Vriendin | Beeld: Brunopress