Man of VIVA: Géza Weisz is VIVA’s gloednieuwe columnist

Hier is ie dan: VIVA’s nieuwe columnist Géza Weisz (32). Hij belooft open en eerlijk zijn leven onder de loep te nemen en geen blad voor de mond te nemen. ‘Ik denk wel dat ik ga verrassen door mijn kwetsbare kant.’

Als we Géza ontmoeten in Amsterdam, is hij in het gezelschap van een van de belangrijkste dames in zijn leven: hond Sjaan. Ze is een zwervertje uit Málaga, dat sinds twee jaar bij Géza woont. ‘Nogal een verschil hè, van de straat naar een lekker ganzendonsbedje,’ zegt Géza tegen de viervoeter. ‘Haar in huis nemen, was de makkelijkste stap in mijn leven. Ik ga daar wel een column over schrijven, omdat het leven zo veel leuker is met een hond.’

Een grote liefde dus?

‘Ja, en een heel makkelijke liefde, want niets is complex met haar. Er is bijna niemand die ik 24 uur per dag om me heen kan hebben, maar zij benauwt mij nooit. Die totale overgave van geluk als ik thuiskom, is zo crazy. Of het nu vijf, zes of tien keer per dag is, al ben ik alleen maar een boodschap gaan doen, dat maakt niet uit, het is altijd feest als ik er weer ben. Hoe kun je daar als mens níet blij van worden?’

Waar ga je nog meer over schrijven in je column?

‘Ik hou heel erg van de psychologie van de mens – mijn moeder is ook psychotherapeut – dus ik ga proberen op een eerlijke manier mijn gedachten vorm te geven. Het worden geen columns in de trant van: ik heb gisteren voor tienduizend man gedraaid en dat was een ontzettende kick. Ik denk dat ik ga verrassen door mijn kwetsbare kant.’

Kun jij een beetje schrijven?

‘Nou, ik vind mezelf in heel veel dingen niet supergoed, maar in schrijven wél, dat durf ik eerlijk te zeggen. Ik heb vaak brieven en speeches geschreven voor vrienden en familie en dan kreeg ik altijd te horen: je moet hier echt iets mee doen. Ik heb het heel lang afgehouden, omdat ik een beetje wil waken voor reacties als: weer een BN’er die zo nodig moet schrijven. Het is bovendien ook heel eng om je zo bloot te geven.’

Lekker uit je comfortzone! Daar ben je sowieso hard mee bezig de laatste tijd…

‘Klopt, een column schrijven, meedoen aan Dance dance dance én een eigen restaurant openen. Het zijn alle drie dingen die ik nog nooit heb gedaan, maar wel erg leuk vind. Dansen is iets waar ik heimelijk van droomde als ik ergens in een club stond en ik iemand zag die heel goed kan dansen. Sharon (Doorson, zijn danspartner, red.) en ik zijn nu hard aan het trainen. Ik merk dat ik het conditioneel heel goed aankan en fit ben, maar qua gevoel voor dansen heb ik een gigantische achterstand. Ik heb korte spieren en ben houterig, dus het ziet er niet snel elegant uit. Gelukkig is Sharon een heel goede danseres; als je een vrouwelijke Géza naast mij zou zetten, zouden we geen schijn van kans maken.’

En een eigen restaurant dus, gespecialiseerd in ei-gerechten?

‘Ja, deze maand gaat het zaakje in Amsterdam open. Oeuf heet het. Ik ben er al een aantal jaar in mijn hoofd mee bezig, want ik ben gek op eieren. Ik vind Amsterdam steeds meer cosmopolitan worden, maar qua lunch en ontbijt miste ik nog iets. En toen bleek Tijn Verstappen, een jongen die ik ken van restaurant Van ’t Spit, met hetzelfde idee rond te lopen en hebben we gezegd: laten we eens samen gaan zitten. Hij heeft de horeca-ervaring en ik ben meer van het creatieve deel. Ik heb een totale obsessie voor interieur en decor, en vind het leuk dat ik alles in het restaurant zelf mag bedenken. Al staat écht goed eten natuurlijk voorop.’

Ga je zelf ook achter de bar staan?

‘Als ik minder druk ben, zal ik me daar zeker niet te goed voor voelen; sowieso zal ik er dagelijks zijn. Acteren is een gek vak: soms heb je maandenlang amper tijd om te slapen en dan is er een hele periode lang niets.’

Je acteercarrière staat nu ook op een lager pitje, toch?

‘Ja, ik merk dat ik in een tussenfase zit: ik ben de leeftijd ontstegen dat ik het gekke, grappige jongetje van eenentwintig kan spelen, maar ik ben ook nog niet op de leeftijd dat ik voor de vaderrollen word gevraagd. Ik heb momenteel weinig audities, al zoek ik het zelf ook even niet op. Ik vind het wel best zo, mijn dagen zijn vol genoeg.’