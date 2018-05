Manicuretrend: d’r zit een kies op je nagel

Van bizarre wenkbrauwtrends en ‘neuskunst’ die zacht gezegd apart te noemen is, gaan we door naar absurde manicures. Nagelstudio Nail Sunny in Moskou presenteerde laatst ‘tandennagels’ op Instagram. Inmiddels vragen wij ons wel een beetje af: wanneer houdt het toch eens op met die gekke trends?

Maar eerlijk is eerlijk, ook wij wilden zien hoe een tand op je nagel eruit ziet. En zoals in de onderstaande video te zien is zijn het geen laffe 3-D plakkers, maar is er echte professie voor nodig om een tand op je nagel te boetseren. Knap dus. Of we er zelf ook mee rond willen lopen? Neuh. Meer ‘knap’ spul zien? Scrol door naar beneden.

Een bericht gedeeld door Nail Sunny (@nail_sunny) op 8 Mei 2018 om 9:07 (PDT)

Een bericht gedeeld door Nail Sunny (@nail_sunny) op 14 Mei 2018 om 9:38 (PDT)

Een bericht gedeeld door Nail Sunny (@nail_sunny) op 12 Mei 2018 om 7:22 (PDT)

Een bericht gedeeld door Nail Sunny (@nail_sunny) op 11 Mei 2018 om 9:01 (PDT)

Een bericht gedeeld door Nail Sunny (@nail_sunny) op 10 Mei 2018 om 1:03 (PDT)

Een bericht gedeeld door Nail Sunny (@nail_sunny) op 30 Apr 2018 om 10:35 (PDT)

Bron: EditieNL | Beeld: Nail Sunny