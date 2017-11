Deze manier van nagels lakken bespaart een hoop tijd én gedoe

Wil je even goed je nagels lakken, dan mag je daar best wat tijd voor uittrekken. Eerst moet je een base coat aanbrengen, dan het kleurtje dat je hebt uitgekozen (soms meerdere lagen) en dan nog een top coat. Met alle droogtijd erbij is het een tijdrovend klusje.

En wat is er frustrerender dan wanneer je nagellak er na een paar dagen al niet meer perfect op zit? Precies, *zucht*.

Poederen

Je kunt kiezen voor gelnagels, maar er is een alternatief die je nog meer tijd en moeite gaat besparen. Daarnaast zou het minder schadelijk voor je nagels zijn én langer blijven zitten (tot drie weken). We hebben het over gekleurde poeder voor je nagels. Het is de bedoeling dat je begint met een base coat, waarna je je nagel in een potje met gekleurde poeder dipt. Daarna is het een kwestie van afmaken met een top coat, et voilà: een kind kan de was doen.

De poeders zijn van het merk Kiara Sky en bestaan in heel wat verschillende kleuren. Hieronder zie je nogmaals hoe gemakkelijk het is. Ben jij overtuigd?

Een bericht gedeeld door KIARA SKY™ NAIL PRODUCTS (@kiaraskynails) op 22 Nov 2017 om 9:46 PST

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron Insider Beauty, Byrdie | Beeld iStock