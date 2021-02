Waar rondom eetstoornissen vooral het beeld hangt van jonge, welgestelde, blonde vrouwen, is niets minder waar. Dat laten de makers zien met het project: ‘A Story to Tell, or: Regering Male Eating Disorders’. Een fotoserie waarin mannen die lijden aan een eetstoornis een jaar lang zijn gevolgd.

Fotograaf Mafalda Rakos volgde een jaar lang elf mannen die lijden aan de psychische aandoening. Het doel is duidelijk: eetstoornissen uit de taboesfeer halen en dan in het specifiek mannen die aan een eetstoornis lijden uit de taboesfeer halen. Zolang dat taboe in stand gehouden blijft, is het namelijk voor mannen moeilijker en moeilijker om hulp te vragen en toe te geven dat er iets niet goed zit.

Mannen en eetstoornis: cijfers kloppen niet

Het blijkt namelijk dat wereldwijd 2.2% van alle mannen op z’n minst één keer in z’n leven te maken krijgt met een eetstoornis. Toch zijn wetenschappers bang dat het gebrek aan zichtbaarheid en openheid een vertekend beeld geeft. Zij denken dat het percentage in werkelijkheid hoger ligt, maar dat we dat niet weten.

“Ze willen gezien worden”

Tijdens de fotosessies begon de fotograaf altijd met een gesprek, zo is te lezen op de website van de expostie. ‘Hoe voel je je?’, ‘Wat gaat erom in je hoofd?’, ‘Waar zullen we de camera’s neerzetten?’ Het resultaat: rauwe en eerlijke portretten van elf dappere mannen. De mannen komen overigens niet alleen uit Nederland, maar ook uit Oostenrijk en Duitsland. De mannen twijfelden geen moment, zo is te lezen in een interview met GUP magazine. De fotograaf zegt: ‘Ze hebben er allemaal behoefte aan om gezien te worden.’

Over de fotograaf

Mafalda Rakos is een documentaire fotograaf die schippert tussen Wenen en Nederland. Ze is naast fotograaf ook antropoloog. Eerder al maakte de fotograaf een project over vrouwen met een eetstoornis: I Want To Disappear: Approaching Eating Disorders.

De expositie is alleen online te zien in verband met corona.