VIVA’s mannenpanel over de modetrend disco: ‘Als je kans hebt om te shinen, dan moet je shinen’

Leuk hoor, al die modetrends, maar wat vindt het manvolk er eigenlijk van? Elke week leggen we een hot item voor aan ons meedogenloze mannenpanel. Deze keer: disco.

Deze zomer stelen wij de show op de dansvloer. Niets is te gek: van pailletten tot glitter en van stras tot kraaltjes. Zoals Anton van De luizenmoeder al zei: ‘Glans maar, ga maar glanzen.’ Zelfs Dolce & Gabanna’s catwalk-modellen luisterden naar zijn woorden, want die droegen ontelbaar veel pailletten. Maar wat vindt ons mannenpanel met Jorn Rohde, Christoffel Mesman en Noukhey Forster er nou eigenlijk van?

Jorn Rohde (32) is tv-maker, presentator en verslaggever bij RTL5’s Galileo.

‘Wie houdt er niet van een beetje glitter & glamour, zo nu en dan? Het leven is immers een feestje. Je moet alleen zelf de slingers ophangen. Corny, maar waar. Zoiets wat je op een tegeltje in de wc ophangt. Om het feestje iets gezelliger te maken, zijn glitters het perfecte middel. In je haar, kleding, schoenen: het mag allemaal. En áls je het dan doet, doe het dan goed. Lekker veel, en in verschillende kleuren. Ik weet zeker dat Geer en Goor jaloers worden en de glitter & glamour eindelijk eens overlaten aan de echte glitterqueens!’

Christoffel Mesman (28) is hoofdredacteur van online magazine The State of Mind en online influencer.

‘Ja joh, let’s go. Als je kans hebt om te shinen, dan moet je shinen. Deze trend brengt het zomerse gevoel lekker naar boven en ik krijg er zin van in een feestje. Als ik dit zie, wil ik vrij zijn en champagne drinken. Vooral de gekleurde varianten zijn een goed idee. Zwart met goud kan snel een beetje cheap ogen, dus daar zou ik mee oppassen.’

Noukhey Forster (26) is mediaprofessional en (creative) director van herenmodeplatform OHIM.

‘Ben ik een typische man als ik dit een lekkere trend vind? Pak een beetje bloot, mix het met wat glinsterende stoffen, knal er een paar hoge, hoerige laarzen bij en top het af met een minirokje. Hoe voorspelbaar kun je het krijgen? Cliché hitsig meneertje dat al tikkend achter zijn laptop naar plaatjes van hippige meisjes kijkt. Hopend dat als hij straks naar buiten loopt, hij alleen maar van deze parels ziet lopen. Zou dat niet de beste plek op de wereld zijn? Dames, make it happen. Trap je All Stars uit, gooi je hoodie weg en koop alleen nog maar dit!’

Dit artikel komt uit VIVA-20. Nu in de winkel.