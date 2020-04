Pak je kleurpotloden maar uit de kast, want ’s werelds beroemdste schoenmaker heeft zijn extravagante muiltjes beschikbaar gemaakt in de vorm van kleurplaten. Je kunt nu zelf een paar Manolo Blahnik pumps vormgeven.

En dat vinden we leuk, want een paar bont versierde muiltjes van de enige echte meester Blahnik kosten normaal gesproken zo’ duizend euro. Gelukkig maar dus dat de exclusieve schoenmaker begrijpt dat de meeste van ons de beurs op de knip houden in deze zuinige tijden en met een betaalbare oplossing komt.

Project Smile

De ontwerper hoopt met zijn kleurplaten een glimlach op ieders gezicht te toveren in deze onzekere tijden. Om die reden is het project omgedoopt tot ‘project Smile’. ‘Tekenen ligt Manolo Blahnik en het modehuis nauw aan het hart. We geloven dat tekenen een stukje kalmte en aanmoedigende mindfulness brengt. Met deze kleurplaten hopen we mensen van inspiratie te voorzien en positiviteit te verspreiden’, luidt de uitleg.

In totaal zijn er tien kleurplaten beschikbaar, gebaseerd op originele schetsen van Blahnik. Voor dat echte Carrie Bradshaw-gevoelletje raden we je de torenhoge Toubid, Lyonnia of Odalisca pumps aan. Daarmee haal je gelijk een vleugje Sex & the City in huis en voilà, dat tovert sowieso een glimlach op je gezicht.

Potloden klaar? Kleuren maar. Via de hashtag #ManoloBlahnikSmiles kun je inspiratie op doen. Ben jij meer van het schilderen? Mazzelaar, want ook Bob Ross trakteerde afgelopen week op een coronacadeautje.