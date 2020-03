Manon Meijers vertelt in ‘Ladies Night’ over het effect van bodyshaming

Het was woensdagavond weer een bijzondere avond bij ‘Ladies Night’. Het was de aftrap van een tweede seizoen en de avond stond in het teken van meer diversiteit in de mode én de media. Styliste Manon Meijers vertelde openhartig over het effect dat bodyshaming op haar heeft gehad, nadat ze publiekelijk werd geshamed tijdens de talkshow Veronica Inside.

Merel Westrik biechtte aan het begin van de uitzending op dat ze vroeger met een ‘unibrow’ heeft rondgelopen. ‘Net als Bert uit Sesamstraat’, zei ze. En dat terwijl modellen met een ‘atypisch’ uiterlijk nu juist veel gevraagd zijn.

Kentering in de mode

Manon Meijers was te gast aan tafel en constateerde dat er sprake is van een kentering in de modewereld. En dat begon bij een prachtige cover op de ‘modebijbel’ Vogue, waarop modellen in verschillende verschijningen te zien waren. ‘Je merkt dat de druk vanuit de social media op de mode steeds groter wordt. We zoeken met zijn allen naar echtheid. Zoals met de hashtag #nofilter’, vertelt Manon.

Bodyshaming

Onlangs werd de styliste zelf genadeloos gebodyshamed door de mannen van Veronica Inside. Een foto waarop Manon ver boven haar verloofde Guus Meeuwis uittorende, was reden voor de mannen om dit in hun programma pijnlijk uit te lichten. René van der Gijp ‘grapte’ dat Manon ‘de omgebouwde broer van Guus’ was. En daar was ze kapot van. ‘Ik heb er inmiddels wel een soort van afstand van genomen. Ik had het zelf niet gezien, maar werd opeens overladen met apps. Ik ging dus terugkijken. Ik was er écht ziek van. Niet om me te verontschuldigen, maar ik had op die foto hoge hakken aan. Ik heb er echt even moeite mee gehad om die hakken weer aan te doen. Waar ik daarvoor juist heel trots op was en wat Guus ook heerlijk vindt.’

Olcay Gulsen

Ook Olcay Gulsen was te gast en winde zich op over het voorval. ‘Ik vind het extreem oneerlijk dat mannen altijd maar vrouwen beoordelen, maar nooit andersom’, aldus Olcay. Manon vervolgde met: ‘Ik dacht heel lang, ik houd mijn mond. Maar ik vind ook wel dat ik een soort verantwoordelijkheid heb. Dat er een signaal komt dat dit niet oké is.’ Olcay: ‘Dat we dus maar moeten accepteren dat die drie fucking irritante, lelijke, leeghoofdige eikels dat gewoon zéggen over haar. Ik vind dat walgelijk. Ze moeten zich kapot schamen.’

