Maps uit: waarom je tijdens een file beter je navigatie af kunt zetten

Ook al weet je de weg, je zet voor de zekerheid toch maar je navigatie aan. Mocht je dan in een file belanden, kun je altijd nog de kortste route kiezen. Toch gaat deze vlieger niet helemaal op.

Lees ook:

Koos richtingloos: waarom je Google Maps wat vaker links moet laten liggen

Sowieso blijkt dat Google Maps je gevoel van richting alleen maar ten slechte zou komen. Maar dat is niet de reden waarom je je navigatie tijdens een file beter links kan laten liggen. Het is zo dat de alternatieve route vaak helemaal niet sneller gaat zijn.

Navigatie file

Uit onderzoek van de TU Delft blijkt dat juist door allerlei landweggetjes te nemen om de file te ontwijken, je echt niet eerder op je bestemming aan zult komen. Hoe zit het? Nou, wanneer je in een file staat en de navigatie stuurt je via een alternatieve route, zul je vast niet de enige zijn. Alle andere die met jou schuivend in de rij stonden, krijgen deze optie ook voorgeschoteld. Hierdoor zal het alleen maar drukker en drukker worden op de weg die eigenlijk sneller zou moeten zijn.

Slimmere apps

De oplossing is dat de apps eigenlijk slimmer te werk zouden moeten gaan. Hoogleraar verkeerssimulatie van de TU Delft Hans van Lint verklaart: ‘Lokaal gaan klooien is niet efficiënt en niet effectief. Zolang apps alternatieve routes blijven aanbieden, vertrouwen bestuurders daarop. De oplossing zit hem daarin, in die apps. Díe moeten slimmer.’ TomTom zou inmiddels al aan het kijken zijn naar een oplossing en ook andere appmakers weten van het probleem. Misschien komen we dan over een tijdje door navigatie écht niet meer in de file.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Libelle | Beeld: Unsplash