Marco Borsato gespot bij zijn moeder sinds aankondiging scheiding

Sinds de aankondiging van de scheiding was de zanger niet meer gezien in of rond zijn villa in Blaricum. De geruchtenmolen ging rond dat hij vertrokken was naar de Malediven, om zich daar in alle rust terug te trekken. Daar blijkt dus niets van waar: een Privé-fotograaf heeft een foto van Marco gemaakt op de oprit van zijn moeder, Mary. Volgens Privé zou Marco daar zijn ingetrokken en is hij daar de afgelopen dagen ook gezien met vrienden van vroeger.

Dankbaar

Afgelopen dinsdag lieten Marco en Leontine in een statement weten dat hun huwelijk over is. ‘Na een huwelijk van meer dan twintig jaar hebben we met pijn in onze harten besloten om uit elkaar te gaan. We zijn dankbaar voor de mooie jaren die ons samen zijn gegeven. We vragen iedereen om ons en de kinderen rust en privacy te geven om dit te kunnen verwerken.’

Ze hebben samen drie kinderen: Luca (21), Senna (18) en Jada (17).

Dromen zijn bedrog

De twee zouden al langer huwelijksproblemen hebben. Zo zorgde het opgebiechte slippertje dat Marco de lakens deelde met pianiste Iris Hond voor een hoop gerommel in het huwelijk van Leontine en Marco. Toch leek het erop dat Leontine hem de misstap vergeven had.

