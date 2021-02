Marco Borsato verbreekt stilte: eerste interview sinds breuk met Leontine

Marco Borsato heeft weer van zich laten horen na een lange stilte. Hij heeft zich een tijd afstandelijk gehouden om de breuk met Leontine te verwerken. Marco gaf een interview waarbij hij toch iets loslaat over zijn privéleven.

Marco had al lang geen interviews meer gegeven, maar voor zijn grootste hobby maakte hij een uitzondering. De zanger beantwoordde zondag via Zoom vragen over duiken. Hoewel vragen over zijn privéleven strikt verboden waren, liet hij in het interview toch iets los over de moeilijke tijd waar hij doorheen gaat.

De draad oppakken

De zanger kreeg op een gegeven moment een vraag van een speciale fan: een vrouw die haar man heeft verloren bij een duikongeluk. Marco kende de man in kwestie en het nieuws over zijn overlijden sloeg destijds in als een bom in de duikwereld. ‘Soms moet iets, dat weet ik inmiddels zelf ook, een plekje krijgen,’ zei hij tegen de vrouw. De zanger geeft toe dat hij ups en downs heeft. ‘Er zijn dagen dat het fantastisch gaat. Er zijn dagen bij dat ik denk: oeh, nu vind ik het wel echt minder.’ Ondanks alles blijft hij positief. ‘Het belangrijkste is dat je de draad weer kunt oppakken.’

Pijnlijke periode

De zanger heeft een pijnlijke tijd achter de rug. In oktober 2019 bevestigde Marco een affaire te hebben gehad met pianiste Iris Hond. In januari jongstleden kwam naar buiten dat hij kampte met een burn-out. Hij besloot uit de spotlights te stappen, maar daarmee was niet alles gezegd. Een maand later kwam het nieuws dat Marco en Leontine na een huwelijk van 23 jaar uit elkaar gingen.

In harmonie uit elkaar

Na de scheiding bleven Marco en Leontine in harmonie met elkaar omgaan, niet in de laatste plaats vanwege hun kinderen Luca, Senna en Jada. Zo at Marco geregeld mee bij Leontine en de kinderen, en kwam Leontine afgelopen zomer naar het 75e verjaardagsfeest van Marco’s moeder Mary. Dat de liefde tussen de twee er nog altijd is, wás en ís duidelijk. Sterker nog, ze blijken in het diepste geheim zelfs gesprekken met elkaar te voeren die mogelijk leiden tot een liefdesverzoening. Dat vertelt een bron dicht bij het stel aan Story: ‘Ze zijn elkaar weer aan het herontdekken.’

Bron: Story | Beeld: Brunopress