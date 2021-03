Marco windt er geen doekjes om in nieuwe single: ze komen niet meer bij elkaar

Na ruim een jaar mediastilte is Marco Borsato weer terug. De zanger brengt dinsdagochtend een nieuwe single uit genaamd: ‘Een Moment’. Het lied gaat over de breuk met Leontine. Wie goed naar de tekst van het lied luistert weet het zeker, het komt niet meer goed tussen de twee.

Marco Borsato nieuwe single

Vorige week werd bekend dat Marco na anderhalf jaar weer een nieuwe single zal uitbrengen, in samenwerking met zijn vaste componist John Ewbank en zanger Rolf Sanchez. Er werd toen al verklapt dat het nummer een liefdesverklaring is, ‘heel mooi dramatisch’. Daar is geen woord te veel over gezegd. De zanger zingt in Een Moment over de breuk met Leontine. Hij smeekt haar om hem ‘nog een keer’ vast te pakken. ‘Nog een keer voor je gaat. Ik weet het is te laat.’

‘Vreselijk blind geweest’

Marco zingt in zijn nummer dat hij altijd van zijn ex is, maar dat hij zo ‘vreselijk blind’ is geweest. ‘Maar geef me een seconde nog met jou. Nog een keer zo’n moment. Zodat ik het herken als het weer voor mij staat. En ik nooit meer vergeet hoe liefde voelt.’ Het is duidelijk dat de zanger nog veel liefde heeft voor Leontine, en dat hij het liefst weer bij haar zou zijn. Maar Marco windt er geen doekjes om: ze komen niet meer bij elkaar. ‘De liefde komt vanzelf wel weer voorbij, helaas niet met mij.’

‘Ik ben er nog niet’

Op Instagram schrijft Marco over z’n nieuwe nummer: ‘2020 was voor velen onder ons een roerig jaar. Voor mij persoonlijk ook (om meer dan één reden). Ik ben op mijzelf teruggeworpen, heb veel nagedacht, geprobeerd om te reflecteren. Over hoe ik in het leven sta, maar ook over hoe ik heb gehandeld.’ Hij gaat verder: ‘Daarvoor heb ik de tijd genomen die ik nodig had en ik ben heel dankbaar dat mij die tijd ook geboden is. En ook al ben ik er nog niet, inmiddels voel ik wel dat er uit donkere dagen ook waardevolle inzichten kunnen komen.’ Marco zegt blij te zijn de energie en het plezier te hebben teruggevonden in de muziek. ‘Ik dank daarvoor mijn oude vriend John Ewbank (wie ik veel schuldig ben) en mijn nieuwe vriend Rolf Sanchez (wiens energie mij heeft geïnspireerd).’

Lied raakt Leontine

De vrouw waar alles om draait heeft inmiddels gereageerd op het nieuwe nummer van haar ex-man. ‘Echt prachtig lieverd. Het raakt me. Zo mooi, puur en liefdevol. Trots op jullie’, schrijft ze op Instagram.

Definitieve breuk

De zanger heeft een heftige tijd achter de rug. In oktober 2019 bevestigde Marco een affaire te hebben gehad met pianiste Iris Hond. In januari 2020 kwam naar buiten dat hij kampte met een burn-out. Hij besloot uit de spotlights te stappen, maar daarmee was niet alles gezegd. Een maand later kwam het nieuws dat Marco en Leontine na een huwelijk van 23 jaar uit elkaar gingen. Na de scheiding bleven Marco en Leontine in harmonie met elkaar omgaan, niet in de laatste plaats vanwege hun kinderen Luca, Senna en Jada.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Flair | Beeld: Brunopress