Marco Borsato noemt scheiding met Leontine ‘grootste fout van zijn leven’

Marco Borsato (54) heeft het zwaar na zijn scheiding met Leontine Borsato (53). Volgens de zanger was zijn scheiding de grootste fout van zijn leven en is Leontine nog altijd zijn ideale vrouw.

De zanger was te gast in de online serie Op de gevoelige plaat van zijn goede vriend William Rutten, waar hij openhartig was over de moeilijke tijd waar hij doorheen is gegaan. ‘Ik ben uit een diep dal geklommen,’ geeft Marco toe. ‘Ik heb het even lastig gehad, maar ik kijk nu met goede moed vooruit.’

Pijnlijke scheiding

Als William vraagt wat zijn grootste fout uit de afgelopen 31 jaar is, heeft Marco zijn antwoord meteen klaar. ‘Dat is mijn scheiding. Dat vind ik… dat heeft erin gehakt.’ Gelukkig gaat het ondanks de pijnlijke scheiding steeds beter met het gezin. ‘Het gaat goed met de kids, met Leontine, met mij.’

Verzoening tussen Marco en Leontine?

Het moet gezegd: Marco Borsato weet met zijn liedjes romantische snaren te raken maar ook in zijn privéleven draait de half-Italiaanse charmezanger kennelijk aan de juiste knoppen. Hoewel zijn grote liefde Leontine minimaal een keer door hem werd bedrogen, staat zij open voor zijn toenaderingspogingen. Sterker nog: ze is intussen al geregeld blijven slapen bij Marco, in zijn penthouse in het centrum van Alkmaar – ze kent daar de weg al bijna net zo goed als in haar eigen huis in het Gooi. Vrienden van zowel Marco als Leontine bevestigen aan weekblad Story dat de zanger alles op alles zet om het gebutste hart van zijn grote liefde terug te winnen.

Veelbelovend maar pril

De vrienden typeren hun huidige situatie als veelbelovend maar erg pril, en Marco zou zich houden aan de wijze spreuk ‘rustig aan, dan breekt het lijntje niet’, iets wat door Leontine – beducht om andermaal pijn te worden gedaan – alleen maar toegejuicht wordt.

