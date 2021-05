Art Rooijakkers ging in zijn nieuwe aflevering van Rooijakkers Over de Vloer langs in de studio bij Rolf Sanchez (29) en Marco Borsato (54). De twee zijn op het moment bezig met een nieuw nummer. Maar naast de muziek heeft Marco het ook over de moeilijke periode die hij net achter de rug heeft.

Want een duet, dat is best een opvallende keuze na alles waar Marco het afgelopen jaar doorheen is gegaan. ‘Eens in de zoveel tijd staat er iemand op waarvan je weet: deze is hier om te blijven’, aldus Borsato over zijn samenwerking met Rolf. ‘Hij heeft een ongelooflijk lekkere stem, een ongelooflijk goede drive. Hij bindt mensen. Ik herken wat van mezelf in zijn ongeremde enthousiasme, wij hadden zo’n klik. We moeten iets samen doen.’

Blozen

Rolf moet wel een beetje blozen van deze lovende woorden. ‘Dit heeft hij nog nooit tegen mij gezegd, dit is de eerste keer dat hij dit zeg. Ik vind het wel heel fijn om te horen.’

Blij wakker

Marco gaat nog even door met complimenten: ‘Dat opstaan en denken: ik val de dag aan vandaag, dat herken ik van mezelf. Dat was ik het afgelopen jaar een beetje kwijt, maar door hem, heb ik er ook weer zin in.’ Want hoe gaat het nu met de zanger? ‘Ik heb er weer zin in. Nog niet alles is verwerkt en verteerd, maar dat hoeft ook niet. Maar ik word blij wakker.’

Volgend stukje

Toch kan Art het niet laten om een beetje door te vragen. ‘Waar heb je weer zin in?’, horen we de presentator zeggen. ‘In deze plaat’, reageert Borsato lachend. ‘Ik heb weer zin in het volgende stukje van mijn leven.’

Toenaderingspogingen

Het moet gezegd: Marco weet met zijn liedjes romantische snaren te raken maar ook in zijn privéleven draait de half-Italiaanse charmezanger kennelijk aan de juiste knoppen. Hoewel zijn grote liefde Leontine minimaal een keer door hem werd bedrogen, staat zij open voor zijn toenaderingspogingen. Sterker nog: ze is intussen al geregeld blijven slapen bij Marco, in zijn penthouse in het centrum van Alkmaar – ze kent daar de weg al bijna net zo goed als in haar eigen huis in het Gooi. Vrienden van zowel Marco als Leontine bevestigen aan weekblad Story dat de zanger alles op alles zet om het gebutste hart van zijn grote liefde terug te winnen.

Rustig aan

De vrienden typeren hun huidige situatie als veelbelovend maar erg pril, en Marco zou zich houden aan de wijze spreuk ‘rustig aan, dan breekt het lijntje niet’, iets wat door Leontine – beducht om andermaal pijn te worden gedaan – alleen maar toegejuicht wordt. Vorige week was voor Story zelf te zien hoe close de twee in elk geval weer zijn: samen bezochten ze in Marco’s elektrische Porsche Taycan hun dierbare moeder en schoonmoeder Mary, in haar villa in het nabije Stompetoren.

Bron: Story | Beeld: Brunopress