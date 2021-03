Naast ‘zijwieltjes’-Sonny en ‘noem me geen Kevin’-Kevin, was Marco wel de constante factor in Temptation Island. Tot het aan het einde van het programma he-le-maal misging. De good guy ging tóch vreemd met Tahira, maar Denise heeft hem vergeven. En er staat iets leuks op de planning.

De twee maken zich namelijk op voor gezinsuitbreiding. Voordat je denkt: is hun relatie al sterk genoeg? Het gaat hierbij om een gezellig huisdier.

Gezinsuitbreiding Marco en Denise

De twee laten namelijk via Instagram weten dat er een kitten in huis komt. Het zal nog wel even duren voordat het een drukke boel gaat worden in huis, want het poezelige beestje is nog piepklein. Dat is te zien op een foto die Marco deelt in zijn Stories.

Vergeten en… vergeven?

Toch is het niet zomaar een stap en daarmee lijken Marco en Denise hard te werken aan hun relatie. ‘We kunnen nu weer lekker focussen op elkaar’, verklaarde de krullenbol eerder in een video op YouTube. De twee zijn nooit uit elkaar geweest, maar er is natuurlijk wél sprake geweest van die ene kus.

Onderling oplossen

Gelukkig kan Denise ondanks het foutje van Marco vol lof praten over haar vriend. ‘Ik voel dat we sterker zijn geworden. We bespreken alles, het voelt fijner’, aldus Denise. Toch plaatst de deelneemster nog een kanttekening bij het verhaal. ‘Ergens was het wel goed voor onze band, maar liever niet op deze manier’, zegt Denise zuchtend. ‘Ik had het toch gewoon graag onderling opgelost.’

Bron: Boulevard | Beeld: RTL