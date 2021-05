Marco en Leontine delen eerste foto samen sinds scheiding

Op de foto die Leontine op haar Instagram Stories deelt is te zien hoe de presentatrice naar Marco leunt die achter het stuur zit. Beide zijn met een grote lach vastgelegd en het lijkt erop dat Marco en Leontine een gezellig autoritje op het zonnige eiland aan het maken zijn.

De tekst gaat verder onder de foto.

Dat het ‘voorzichtige daten’ tussen de twee dus goed gaat, bleek ook al afgelopen weekend. De zanger deelde een romantische terugblik op hun trouwdag, 23 jaar geleden. In zijn Instagram Stories deelde de zanger een veelzeggende foto van de twee trouwringen. ’22 mei’ stond er bij de romantische foto geschreven. ‘Blijft een bijzondere dag’.

Zijn ontrouw heeft Marco Borsato (54) zijn huwelijk met Leontine Borsato (53) gekost. De zanger ziet haar nog altijd als zijn ideale vrouw en noemt zijn scheiding de grootste fout van zijn leven. Toch kwam ongeveer twee weken geleden plotseling het goede nieuws naar buiten dat de twee weer aan het daten zijn. Dat liet de zanger tijdens een radio-uitzending van Radio 538 weten. Daarna gingen de twee een romantisch weekend weg, maar ook dat was nog voorzichtig. ‘Het is allemaal heel pril, heel voorzichtig en wil er vooral niet teveel druk op leggen’, liet Borsato na het weekendje weten.

