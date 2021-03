Dít is hoe de oudste zoon van Marco en Leontine Borsato er nu uitziet

Marco en Leontine hebben met de scheiding een zwaar jaar achter de rug gehad. Ook hun kinderen van kunnen het niet makkelijk hebben gehad. De oudste zoon van Marco en Leontine, Luca, deelt gelukkig graag zijn leven via Instagram. En wat is hij veranderd.

Oudste zoon Marco

Luca Borsato herinner je jezelf misschien nog als een klein jochie. Maar de oudste zoon van Marco is inmiddels al 22 jaar oud. Compleet met lang, krullend haar en een goede baard, is hij bijna niet meer te herkennen. Wat een glow-up heeft hij gehad!

View this post on Instagram A post shared by Luca Borsato (@luca_borsato)

Muziekcarrière

Luca houdt ons vaak op de hoogte over zijn leven. Via zijn Instagram deelt hij niet alleen mooie foto’s van zichzelf, ook praat hij veel over zijn muziekcarrière. Want hij is hard aan het werk om in de voetsporen van zijn vader te treden. Zo is hij bezig met het maken van zijn eigen muziek. Begin februari deelde hij een video waarin hij meezingt met ‘Superstition’ van Stevie Wonder. Hij schrijft erbij ‘niet te kunnen wachten’ om zijn eigen muziek met de wereld te delen. Zij volgers zijn erg enthousiast. Zo reageren ze onder de video met: ‘Klinkt goed Luca! 👏’ en ‘Op deze manier mag die lockdown nog wel even duren. Wat een stem! 🙌🔥’

View this post on Instagram A post shared by Luca Borsato (@luca_borsato)

Zwaar jaar

De familie Borsato heeft een zwaar jaar achter de rug. Luca deelt eind vorig jaar een foto waar hij onder zet hoe het jaar hem is bevallen. ‘2020. Waar moet ik beginnen? Chaos? Is dat het juiste woord? Geen idee.’ Verder schrijft hij over de scheiding van zijn ouders. ‘Ook was dit jaar persoonlijk voor ons als familie een behoorlijk pittige zoals jullie allemaal hebben meegekregen. Een bittere pil om te slikken maar ook een nieuwe realiteit die ons weer dichter bij elkaar heeft gebracht in een andere vorm. Ik kan niet dankbaar genoeg zijn met alle lieve mensen om mij heen.’

Gelukkig heeft Luca genoeg vrienden om zich heen die hem door dit jaar heen hebben gesleept. ‘Lieve vriendjes, Dank voor het klaar staan. Again. Jullie zijn er voor mij wanneer dat nodig is maar ook als we gewoon stomweg bier willen drinken. Dat is wat jullie vriendschap betekend voor mij. Unconditional love.’

View this post on Instagram A post shared by Luca Borsato (@luca_borsato)

Familie

Luca plaatst ook graag foto’s met de hele familie. Zo deelt hij een foto met zijn broer, zus en vader op de verjaardag van Marco. En deelt hij een kiekje met de hele familie op de verjaardag van zijn Mimi. Uit deze foto’s blijkt dan ook: familie is heel belangrijk voor de Borsato’s. Ze hebben dan ook altijd elkaar om zich door moeilijke tijden heen te slepen.

View this post on Instagram A post shared by Luca Borsato (@luca_borsato)

View this post on Instagram A post shared by Luca Borsato (@luca_borsato)

Bron: Instagram | Beeld: Brunopress