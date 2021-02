Juist Marco wilde méér volgens Tahira: ‘Mijn enige intentie was vriendschap’

Hoewel het koppel als een van de weinige steady was deze Temptation, ging Marco bij thuiskomst toch de mist in met Tahira. Denise besloot hem te vergeven, maar de verleidster wil nog graag haar kant van het verhaal vertellen.

Dat doet ze, waar anders, in een YouTube-video. Tahira maakt duidelijk dat ze nooit de intentie heeft gehad om hun band meer dan vriendschap te laten worden. ‘Ik wilde oprecht Marco steunen bij zijn doel’, verklaart de verleidster. ‘Het ten huwelijk vragen van Denise. Ik vond het juist heel mooi hoe liefdevol hij over Denise sprak. Ik heb dan ook altijd heel veel respect gehad voor haar en hun relatie.’

Marco en Tahira

Het is dan ook altijd vriendschappelijk geweest tussen de twee tijdens Temptation Island. ‘Ook al gaat het daar allemaal wel sneller dan normaal.’ Maar bij thuiskomst begon Marco direct met appen. ‘Dat vond ik gewoon leuk, ik had niet door dat er vanuit hem misschien wél gevoelens waren.’ Tahira was dan ook niet degene die het initiatief nam tot contact, dat was Marco. ‘Ik heb gewoon niet door gehad dat hij op een andere manier naar mij keek.’

Dé kus

Maar dan wat iedereen wil weten: hoe zat het met dé kus? Mocht je het vergeten zijn, na het verjaardagsfeestje van Tahira hebben ze gezoend. ‘Het gebeurde gewoon’, aldus de brunette. ‘Het ging ook zo snel. Een korte kus, we stonden niet uitgebreid te zoenen en ik had het ook totaal niet zien aankomen.’

Vriendschap

Tahira wil benadrukken dat het vanuit haar kant echt niet expres is gegaan. ‘Ik ben altijd eerlijk geweest, mijn enige intentie was vriendschap. Ik ga niet aan een man zitten die bezet is.’ In een video met FawryNotSawry liet ze ook al weten geblokkeerd te zijn door zowel Marco als Denise. Dus dat is contact is er écht niet meer.

Denise geeft haar vriend in ieder geval wel nog een tweede kans. ‘Hij doet heel erg zijn best om mijn vertrouwen terug te winnen. Hij zegt heel vaak dat hij van mij houdt en dat hij de rest van zijn leven met mij wil delen’, verklaarde de krullenbol in gesprek met Girlscene.

Bron: Love Reality | Beeld: RTL