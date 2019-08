Mariah Carey geeft prachtige sneer tijdens ontmoeting met de Clintons: ‘Wat een eer om president Clinton en haar echtgenoot te ontmoeten’

Mariah Carey had het geluk om voormalig president Bill Clinton (1993-2001) en first lady Hillary te mogen ontmoeten.

“Wat een eer om president Clinton en haar echtgenoot, voormalig president Bill Clinton, te ontmoeten! 😊”, twittert Mariah bij een foto met het echtpaar. “Dank voor alles wat jullie voor ons land hebben gedaan en ook blijven doen. ❤️🇺🇸”

An honor to meet President Clinton and her husband, former President Bill Clinton! 😊 Thank you for everything you have done and continue to do for our country. ❤️🇺🇸 pic.twitter.com/uPj1WXQjnm

Met haar tweet blikt de zangeres met een knipoog terug op de presidentsverkiezingen van 2016. Hillary was toen de Democratische kandidaat voor het presidentschap en had volgens Mariah en een aantal andere sterren ook moeten winnen. De winst ging echter, zoals bekend, naar de Republikein Donald Trump, die volgend jaar overigens weer voor het presidentschap wil gaan.

Vorige week maakte Mariah Carey ook al indruk met een van haar posts op social media. Toen postte ze een meme van zichzelf, waarbij ze een fakkel overdroeg aan rapper Lil Nas X. Hiermee feliciteerde ze de 20-jarige zanger met het record van langste nummer 1-hit. Dat record was voorheen in handen van Mariah Carey, waardoor ze ook wel de Koningin van de Billboard Hot 100 werd genoemd.

Sending love & congrats to @LilNasX on breaking one of the longest running records in music history! We’ve been blessed to hold this record with a song that means a great deal to @BoyzIIMen and myself and has touched so many. Keep living your best life! ❤ pic.twitter.com/3YorLCg3lx

— Mariah Carey (@MariahCarey) July 30, 2019