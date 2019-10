Mariah Carey voor het eerst open over #MeToo-ervaringen

Lily Allen, Uma Thurman, Lady Gaga: het is een kleine greep uit de vele celebs die naar buiten zijn gekomen met #MeToo-ervaringen. Ook Mariah Carey heeft in haar leven te maken gekregen met seksueel wangedrag. In het Amerikaanse tijdschrift Variety doet ze voor het eerst een boekje open over haar ervaringen.

‘Ik ging er gewoon mee akkoord,’ zegt ze over haar #MeToo-ervaring. ‘Natuurlijk ging ik er niet helemaal mee akkoord, maar ik had zoiets van: Oh, deze persoon probeert gewoon een momentje met mij te hebben, zonder in detail te treden, in de studio, in het donker. En toen lachte ik het weg, maar ik denk dat dat gewoon mijn manier is om ermee om te gaan. Maar dit soort dingen zijn mij overkomen, ja.’

Respect

Mariah heeft bewondering voor de vrouwen die de #MeToo-beweging op gang hebben gebracht en daarmee vrouwen hebben geholpen zich makkelijker te kunnen uitspreken. ‘Ik heb veel respect voor de vrouwen die naar voren zijn gestapt en de weg hebben vrijgemaakt voor de nieuwere generatie vrouwen zodat zij hier niet mee te maken hoeven te krijgen. En dat ze weten dat ze daar niet mee akkoord moeten gaan,’ aldus de 49-jarige zangeres.

