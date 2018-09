Marie Lotte en Nydia leefden een dag als Jamie Li en komen met tegengeluid

Marie Lotte (30) en Nydia (29) schrokken zich de pleuris toen ze sexy, but tired. but sexy lazen. Een maand nadat het boek van Jamie Li onder vuur kwam te liggen, komen de vrouwen met een tegengeluid in pamfletvorm: DAMN, HONEY.

Bakken kritiek kreeg vlogger Jamie Li over zich heen na de publicatie van sexy, but tired. but sexy, waarin te lezen is hoe je als drukbezette vrouw tóch alle ballen hooghoudt. Het boek belandde in de bestsellerlijst, maar de ongeëmancipeerde toon viel niet bij iedereen in de smaak. Met name de volgende passage riep veel woedende reacties op:

‘Als je geen zin hebt, moet je zin maken. Want mannen moeten hun zaad kwijt. Ze kunnen er ook niks aan doen. Het zaad moet eruit. Is de zak geleegd, dan heb jij de man terug waar je voor hebt getekend. Dan is ie weer leuk en gezellig. Maar hoe maak je dan zin?’

Onderdanig en ongeëmancipeerd

Het feministenhart van Marie Lotte Hagen en Nydia van Voorthuizen bloedde flink tijdens het lezen van het boek. ‘Ik was stomverbaasd dat iemand zó bezig is met voldoen aan het ideaalbeeld van de maatschappij. Jamie Li gaat niet uit van een lichaam dat prachtig is en jou de kans geeft om je leven te leven, maar van een lichaam met probleemzones. Volgens het boek moet je je naar je man schikken. Erg onderdanig en ongeëmancipeerd,’ vertelt Marie Lotte.

Shapewear

De feministen en podcastmakers besloten een hele dag te leven volgens de richtlijnen van Jamie Li (zie hun hoogtepunten op Instagram). Ze stonden extra vroeg op om hun nagels te lakken, hulden zichzelf in shapewear en plamuurden hun gezichten met een dikke laag make-up. ‘Alleen al van die zorgen om ons uiterlijk werden we ontzettend moe,’ zegt Marie Lotte. ‘Het uitgangspunt is dat je continu bevestiging krijgt van de buitenwereld dat je er goed uitziet, waardoor jij je op je beurt goed voelt. Maar waarom haal je de bevestiging niet uit jezelf?’

Damn, honey

Omdat de exemplaren van sexy, but tired. but sexy ondertussen als warme broodjes over de toonbank gingen, vonden Marie Lotte en Nydia het tijd worden voor een tegengeluid. In anderhalve week tijd schreven ze de vrolijke pamflet DAMN, HONEY, een pleidooi om te leven zoals je dat zelf wilt en waarin onder andere slut shaming, body positivity en seksualiteit aan bod komen. Marie Lotte: ‘Het is een heel persoonlijk verhaal geworden met elementen uit ons eigen leven en dingen waar we tegenaan lopen in de maatschappij, op een grappige en luchtige manier opgeschreven. We bedoelen het niet als sneer naar Jamie Li, maar willen wel graag duidelijk maken dat je niet minder waard bent als je niet voldoet aan haar standaard. Als je geen perfect lichaam of geweldige baan hebt, is dat óók hartstikke prima. Je moet lekker doen waar je zelf zin in hebt.’

Alle generaties

Marie Lotte en Nydia dragen DAMN, HONEY niet alleen op aan beïnvloedbare tienermeisjes, maar ook aan alle moeders, oma’s, collega’s en andere vrouwen van welke leeftijd ook. ‘De onzekerheid vind je terug in alle generaties,’ vertelt Marie Lotte. ‘Als ik op internet een lijstje lees met negen tips om hangende borsten te voorkomen, denk ik: ja, tuurlijk wil je geen hangende borsten. Maar even later bedenk ik: waarom eigenlijk niet? We zijn zo vastgeroest in bepaalde denkbeelden dat we niet meer beseffen dat het bizar is dat we zo denken. DAMN, HONEY is een wake up call voor álle vrouwen. Je bent goed genoeg.’

Nieuwe bestseller

Of de pamflet het boek van Jamie Li van de troon kan stoten? ‘Ik hoop het echt, want ik vind onze boodschap een stuk beter,’ aldus Marie Lotte. Wij duimen met haar mee.

DAMN, HONEY is te bestellen via de website en vanaf morgen via bol.com.

Tekst: Jessica Sindelka

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.