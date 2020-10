Marieke Derksen: ‘Ik ben te lui om overal omheen te lullen’

Inside-uitgever Marieke Derksen mag de big 4-0 hebben aangetikt, ze is nog steeds zoekende in het leven. ‘Die illusie van vrijheid vind ik lekker.’

Hoe komt het dat jij zo’n succes-machine bent?

‘Misschien omdat ik no-nonsense ben, dat is het enige wat ik kan bedenken. En ik durf risico’s te nemen. Mensen zien alleen wat er lukt, maar ik ben vaak genoeg onderuit-gegaan. Zo’n boek naar de drukker sturen, dat kan iedereen. Maar het zijn biografieën, dus je hebt te maken met mensen, en dat gaat niet altijd goed. Ruzies, een boze tante, dreigen met rechtszaken. Mensen worden steeds gekker, heb ik het idee.’

‘Mensen worden steeds gekker’

Had je enig idee wat het uitgeversvak inhield toen je met deze baan startte?

‘Nee joh, totaal niet. Ik ben ervoor gevraagd en ik hou van boeken, dus ik dacht: leuk, met een klein team boekjes maken, zonder vaste structuren, dat is een stap vooruit. Ik kijk ook niet hoe anderen het doen en ik voel geen jaloezie of kift, wat je in kleine wereldjes toch vaak hebt. Het gaat op gevoel: is het een goed verhaal? Wekt iemand sympathie op?’

Stel dat er een biografie over jou zou uitkomen, wat zou de juice zijn?

‘Er zou totaal geen rode draad zijn, ik ga zwabberend door het leven (lacht). Het is een beetje raar om te zeggen, want ik zit met jou over mezelf te praten, maar ik ben erg gesteld op mijn privacy en vind het heerlijk dat mensen me niet herkennen. Het lijkt me afschuwelijk als je in de rij bij de supermarkt wordt aangesproken. Dat heb ik bij mijn vader natuurlijk vaak genoeg zien gebeuren.’

Je vader is Voetbal international-icoon Johan Derksen. Heb je het gevoel dat je je extra moet bewijzen omdat je ‘de dochter van’ bent?

‘In het begin wel. Mensen denken toch dat je een kruiwagen hebt gehad. Inmiddels weet iedereen met wie ik werk of die dichtbij me staat wel beter. Maar in de buitenwereld leeft dat idee nog steeds een beetje: zie je, zij dankt alles aan haar vader.’

Heb jij net als hij de neiging om er van alles uit te flappen?

‘Op social media weet ik mezelf redelijk in te houden, maar als ik na een lange week moe op de bank zit en weer een of andere nare opmerking lees, dan kan ik soms uit mijn slof schieten. In het echte leven denk ik altijd dat het wel meevalt, maar daar denkt niet iedereen zo over. Laatst is er zelfs iets over gezegd door mijn directeur: ‘Je bent soms wat direct.’ In de boekenwereld zegt niemand wat hij of zij echt denkt, maar ik ben gewoon te lui om overal omheen te lullen. En ik heb een redelijk plat gevoel voor humor, dat is wel waar.’

