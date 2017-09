Marieke Elsinga: ‘Ik zei in eerste instantie ‘nee’ tegen Expeditie Robinson’

Donderdag gaat het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson van start. Dit jaar zijn er maar liefst negentien deelnemers naar het onbewoonde eiland afgereisd, waaronder presentatrice Marieke Elsinga (30).

Tijdens de persdag die maandag plaatsvond, bekeek zij samen met de andere deelnemers en de pers de aflevering die donderdag wordt uitgezonden. Wij spraken met haar over liegen over je deelname, persoonlijke hygiëne op een eiland waar niets is en het geen idee hebben van de tijd.

Hoe was het om jezelf terug te zien als eilandbewoner?

Marieke: ‘Het is heel gek om te zien. Ik dacht de hele tijd: ik hoop dat ik mijn best doe. Totdat ik me bedacht dat het allemaal al is opgenomen en ik er niks meer aan kan doen. Maar je weet natuurlijk niet hoe het in beeld is gebracht en wat er in het andere kamp gebeurde; je weet maar een klein deel van wat er tijdens de expeditie is gebeurd. Ik heb er wel vertrouwen in dat ik mezelf ben tijdens het programma, maar ik heb geen idee wat anderen van me vinden. Niet dat ik me zozeer druk maak over wat de kijker straks gaat zeggen, maar bijvoorbeeld wat kampgenoten te melden hebben in de biecht. Ik ben ook benieuwd wat voor storm het met zich mee gaat brengen qua herkenning. Ik word nu bijna nooit op straat aangesproken, terwijl ik afgelopen jaar bijna elke dag bij RTL Late Night te zien was. Misschien boor je met Expeditie Robinson wel een doelgroep aan die opeens mijn naam gaat roepen. Maar als het zo is, dan zie ik dat dan wel weer. Dat wordt dan een soort Expeditie 2.’

Zei je meteen ‘ja’ toen je werd gevraagd voor het programma?

‘Ik zei eigenlijk meteen ‘nee’, haha. Het seizoen van RTL Late Night was nog bezig, en om in bikini op tv te gaan zag ik ook niet echt zitten. Daarnaast vond ik het ook wat snel; toen ik werd gevraagd was ik net een paar maanden op tv te zien. Ik wilde dat mensen eerst mij om mijn werk zouden leren kennen, in plaats van door mijn deelname aan Expeditie Robinson. Toen ik dit voorjaar erover nadacht om het bij één jaar te laten (als sidekick van RTL Late Night, red.) paste het ineens mooi in elkaar. Het was niet heel vreemd om even weg te gaan, voordat ik in de zomer RTL Summer Night met Beau van Erven Dorens zou beginnen. Ook al werd er natuurlijk wel gespeculeerd door de kijkers.’

Vond je het moeilijk om je mond te houden?

‘Ik heb het wel met wat mensen gedeeld, maar het gros van mijn vrienden dacht dat ik op een yogaretraite was. Die zeiden tegen me hoe goed ze het vonden dat ik na een jaar hard werken, even rust nam. Dan vertelden ze me dat ik het zo verdiende en ik dacht alleen maar: je moest eens weten. Ja, dat liegen vond ik lastig. Ik ben daarom weleens weggelopen van een feestje met vrienden, omdat ik me zo kut voelde. Ik stond gewoon tegen mijn vriend te liegen, terwijl ik nog wel getuige was geweest op zijn bruiloft. Gelukkig was er een vriendin die ik kon bellen, die het wel wist. Op den duur kregen mijn vrienden de speculaties ook wel mee. Gelukkig vergaven ze me het liegen meteen, toen het bekend mocht worden. Binnenkort ga ik trouwens wel écht op een yogaretraite.’

Hoe heb je het wonen in de onbewoonde wereld ervaren?

‘Ik vond het een fantastische ervaring. Of je er nou 3 of 33 dagen in zit, de ervaring blijft hetzelfde. Je hebt allemaal de honger gehad, het ongemak van het slapen en plassen en de last van zand of zandvlooien.’

Wat vond je van dat alles het vervelendst?

‘De persoonlijke hygiëne. Ik dacht echt: jemig, wat stink ik. Het niet tandenpoetsen vond ik niet eens zo erg, maar dat komt ook doordat je geen suiker eet. Ik had vooral het idee dat ik uit al mijn poriën stonk en dat vond ik heel irritant. En je denkt misschien van niet, maar ik rook de andere kandidaten ook écht. En anderen, zoals de cameramannen, vond ik ineens zo lekker ruiken, haha. Het plassen ging mij prima af. Ik was niet zo’n zeeplasser, meer een landplasser, en dan even de zee in. Wat ik ook zwaar vond, was de groepsdynamiek. In de eerste aflevering zie je al dat ik twijfel of ik wel voor het goede kamp heb gekozen.’

Wat vond je het allermooist wat je hebt meegemaakt?

‘Weet je wat zo tof is? ’s Nachts moest ik meestal zo’n drie keer uit bed om te plassen; je drinkt daar erg veel. Je zag dan aan de stand van de Melkweg dat we nog niet zo lang aan het slapen waren. Dan werd ik een paar uur later wakker – althans, dat dacht ik want je hebt natuurlijk geen horloge – en dan stond de Melkweg heel ergens anders. Bij de derde keer plassen was ie weer van plek veranderd en dan wist je dat de nacht bijna voorbij was. Ook hoor je aan bepaalde vogels hoe ver het in de nacht moet zijn. Dat is zo geweldig, dat maak je nooit meer mee. Qua ervaring vond ik dat het mooiste: slapen als het donker wordt en wakker worden als de zon opkomt. Qua wat ik er voor mezelf heb uitgehaald vond ik het mooiste dat ik erachter ben gekomen dat ik toch wel goed weet wie ik nu ben. Ik ben niet met een heel nieuw inzicht gekomen, of mezelf onwijs tegengekomen. Het is een soort bevestiging: ik ben wie ik ben. En dat vond ik best een goede conclusie.’

Er komt iemand langs met bittergarnituur. Marieke: ‘Natuurlijk ga ik eten. Ik heb in Robinson gezeten.’

En hoe zit het met de welbekende verbondjes en complotten, heb je daar aan meegedaan?

‘Ik mag er niet te veel over zeggen, maar ik heb ook op dát deel van de expeditie mijn best gedaan. En ik vond het minder moeilijk dan ik had gedacht, het is echt een spelletje. Dat je niet weet wie je kan vertrouwen, is ook echt enig.’

Heb je een tip voor anderen die naar een onbewoond eiland gaan?

‘Doe een survivalcursus – dat heb ik ook gedaan. En verder ligt het eraan of je met een groep gaat of in je eentje. Als je met een groep bent: probeer elkaar niet te overschreeuwen. En als je in je eentje gaat: zorg voor onderdak. Je zal in de eerste aflevering wel zien wat ik daarmee bedoel.’

Expeditie Robinson is vanaf donderdag 7 september wekelijks te zien bij RTL 5.

Beeld RTL