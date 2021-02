Reactie Marije Knevel en AvroTros op racistisch ‘spleetogen fragment’ WIDM

Afgelopen zaterdagavond was Wie Is De Mol? weer op de buis. Een programma dat garant staat voor veel tweets, speculaties en plezier. Maar deze keer was er iets anders wat de kijkers bezighield: namelijk de racistische manier om het nummer Gangam Style van Psy uit te beelden.

In het programma moesten de deelnemers liedjes uitbeelden. Charlotte Nijs maakte spleten van haar ogen om het nummer Gangam Style van Psy uit te beelden. Marije deed dit vervolgens na. Iets wat de fans van het programma de dames niet in dank afnamen. De kritiek was niet van de lucht en Twitter stroomde vol met opmerkingen over racisme.

Dutch prime time tv….these people are actually trying to impersonate an Asian person. I wonder what my international mates think of this. #EnoughIsEnough #iklachniet pic.twitter.com/ERwHzmDQVo — Kok-Hwa Lie (@KokHwaLie) February 13, 2021

Reactie AvroTros

AvroTros heeft inmiddels gereageerd. ‘De kandidaten kwamen er direct na het spel op terug omdat ze zich realiseerden dat dit kwetsend is. Het gehele fragment had niet in de uitzending voor mogen komen.’ Ze snappen dat mensen zich gekwetst voelen en bieden hun excuses aan. ‘De uitzending wordt zo snel mogelijk aangepast’, zeiden ze gisteren. Inmiddels is de uitzending al aangepast.

Reactie Marije Knevel

Ook Marije Knevel heeft gereageerd via haar Instagram. ‘Tijdens de o zo hysterische muziekuitbeeldopdracht maak ik van mijn ogen spleten omdat ik nadeed wat ik zag gebeuren en daarbij zeg ik: “Dit kan echt niet” tegen de persoon naast mij. Want dit is racistisch en niet een grap. Dat gedeelte is in de montage gesneuveld waardoor de context weg is en het beeld is neergezet da tik dit doe. Waarom doe ik het lachend? Omdat ik in mijn broek piste van het lachen tijdens deze opdracht en dit in een split second gebeurde. Uiteindelijk ben ik ook mens en ik kan niet zo snel schakelijk. Weet zeker wat dat niemand dat racistisch bedoeld heeft. Maar wat ik ook zeker weet is dat Aziaten al hun hele leven horen, het is maar een grap. Het had nooit uitgezonden mogen worden, want daarmee normaliseer je dit. Racisme is niet normaal en niet grappig. Mijn excuses.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Marije Knevel (@marijeknevel)

Bron: De Telegraaf, BrunoPress