Mark Ronson ‘uit de kast’ als sapioseksueel: ‘Ik wist niet dat er een woord voor was’

Mark Ronson zegt dat hij zich identificeert als een ‘sapioseksueel’. Dat betekent dat hij intelligentie de belangrijkste eigenschap vindt in een partner.

De 44-jarige muziekproducent vertelde dit vanmorgen in de uitzending van Good Morning Britain. De show hield een discussie over het onderwerp nadat de Franse minister Marlene Schiappa werd bespot omdat ze zichzelf een sapioseksueel noemde.

Het viel presentatrice Kate Garraway op dat Mark achter de schermen zeer betrokken was bij de discussie. Daarop vertelde hij: ‘Ja, ik wist niet dat er een woord voor was. We hadden in de kleedkamer een discussie met een paar producenten van de show. En ja, ik heb het gevoel dat ik me als sapioseksueel identificeer.’

De conclusie van presentator Ben Shepard: Mark is in de ontbijtshow ‘out and proud’ uit de kast gekomen als sapioseksueel.

Bron: ANP | Beeld: Getty Images