Mark Rutte is tot nu toe altijd vrij geheimzinnig gebleven over zijn liefdesleven. Nooit hebben we hem in zijn regeringstijd met iemand aan zijn zijde gezien. Eindelijk laat hij nu los dat hij met kerst niet alleen was.

Het liefdesleven van Mark Rutte is misschien wel het best bewaarde geheim van Nederland. Zelden laat hij er iets over los. Maar in een interview met Ebru Umar voor Libelle TV lijkt hij te hinten dat hij niet zo eenzaam is als men denkt.

Samen met kerst

Toen Umar begon over vakantie in eigen land, reageerde de demissionair premier enorm enthousiast. ‘Jaaaa Putten,’ zei hij over zijn favoriete vakantieplaats waar hij al jaren komt. ‘Wanneer was je voor het laatst in Putten?’, vroeg Umar. Mark: ‘Afgelopen kerst, in een huisje.’ De interviewer pakte door en vroeg met hoeveel mensen. ‘Met z’n tweeën. Allemaal volgens de coronaregels,’ aldus de demissionair premier. Umar: ‘En wie was de tweede?’ Daar wil hij geen antwoord op geven. ‘Ja, dat is geheim,’ aldus Rutte. Het lijkt erop dat de premier dus wel degelijk een speciaal persoon in zijn leven heeft, al wil hij dat nog zoveel mogelijk voor zichzelf houden.

Zeldzaam boekje open

Eerder deed de premier tegen Linda de Mol een zeldzaam boekje open over zijn liefdesleven. ‘Dingen lopen zoals ze lopen. Ik heb ontzettend leuke vrienden en wie weet zit ik op een gegeven moment hand in hand op de bank. Dat kan een keer en als dat gebeurt zien we het ook wel weer. Ik pak het leven ook een beetje zoals het komt,’ zei Rutte nuchter. Presentatrice Linda de Mol vroeg zich vervolgens af of het single zijn een bewuste keuze is. Volgens haar vinden hartstikke veel vrouwen hem leuk. ‘Ik ben ook niet zo makkelijk hoor. Pfew’, reageerde Rutte daar lachend op. ‘Daar moeten we een aparte uitzending aan wijden. Ik ben een vrij Haags jongetje en ik wil gewoon mijn gang kunnen gaan. Maar je weet nooit hoe het loopt.’

Beeld: BrunoPress | Bron: Story