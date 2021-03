Over het mysterieuze liefdesleven van Mark Rutte weten we maar weinig. Hij zou met kerst niet alleen zijn geweest. Maar heel veel meer dan dat wilt hij er niet over kwijt. Toch heeft hij nu laten weten aan Shownieuws dat hij zeker wel een kinderwens heeft.

Rutte over zijn vader

Rutte heeft er in zijn drukke leventje eigenlijk geen tijd voor en mist het dan ook niet. Hij vindt met het met zijn 54 jaar dan ook wel oud om nog vader te worden. Zijn eigen vader was 57 toen Rutte geboren werd. ‘De kans is aanwezig dat je je vader vrij jong verliest. Ik was 21 toen mijn vader overleed.’ Volgens Rutte is dit wel iets waar je rekening mee moet ouden als je wat ouder vader zou worden.

Geen planning

Een baby staat bij Rutte in ieder geval nog niet op de planning, hij laat dat soort dingen liever op zich afkomen. Zoiets kun je volgens hem helemaal ook niet plannen. ‘We zien wel wat er komt’, vertelt hij over zijn niet uitgesloten kinderwens.

Lees ook

Demissionair premier Mark Rutte geeft toe: met kerst was hij niet alleen

Liefde voor Rutte

En we weten ook allemaal dat er voor een baby twee mensen nodig zijn. Rutte heeft wel laten weten dat hij gelukkig veel vrienden om zich heen heeft, maar die partner, die is er niet. In een interview met Story heeft Rutte toegegeven dat hij die liefde in zijn leven wel mist. ‘Op sommige momenten mis ik die partner ook wel. Bijvoorbeeld rond het overlijden van mijn moeder of na een dag waarop ik lastige besluiten heb moeten nemen om corona tegen te gaan.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Libelle | Beeld: GettyImages