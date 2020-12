GTST-ster Marly van der Velden zwanger van derde kindje

Vrolijk nieuws voor Marly van der Velden. De Goede tijden, slechte tijden-actrice is in verwachting van haar derde kindje. ‘ZWANGER!!! Nummer 3 op komst’, schrijft ze zondag op Instagram.

Marly, die reeds moeder is van twee dochters Jackie-Rey (3) en Sammy-Rose (6), is ontzettend blij en dankbaar voor de gezinsuitbreiding. ‘Zo gewenst, zo welkom’, zegt ze. Ze deelt er een kerstige foto bij van zichzelf en haar gezin voor een open haard.

Gezond

Bij de foto’s is er eentje waarin Marly omringd wordt door blauwe en roze ballonnen. Het is nog onduidelijk of het weer een dochter wordt of dat Marly en haar vriend Mike een zoon krijgen. ‘Als de kleine maar gezond is’, zegt ze daarover. De actrice verbleef dit weekend in Grand Hotel Huis ter Duin, dat voor de gelegenheid de gevel roze en blauw kleurde. ‘Te vet’, vond Marly dat.

Happy family

Het gezin heeft twee dochters. De oudste, Sammy-Rose, werd in september 2014 geboren; Jackie-Rey kwam in oktober 2017 ter wereld.

Burn-out

De geboorte van de tweede in combinatie met het opzetten van een online platform én een grote verbouwing van hun nieuwe huis hakte er flink in bij de kersverse vader Mike. Het moment dat de investeerder van zijn platform tóch besloot zich terug te trekken, ging het mis met Mike. “Toen stortte ik in”, vertelde hij destijds aan RTL Boulevard. “Dat was voor mij de druppel.” Uiteindelijk kreeg de vriend van Marly – met wie het inmiddels gelukkig beter gaat – zelfs het gevoel dat hij niet meer kon ademhalen. “Het voelt alsof je verdrinkt. Dat ging gepaard met hartkloppingen en toen ging ik bijna out.”

