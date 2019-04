Geordie Baby: Marnie zwanger van eerste kindje

Zeg je Geordie Shore, dan denk je aan heel. veel. drank. Toch lijken de grote sterren van de show klaar om te settelen. Zo is niet alleen Charlotte dolgelukkig met haar vriend Joshua Ritchie, maar ook Marnie is ready voor de volgende stap in haar leven. Ze is namelijk in verwachting!

De 27-jarige realityster is in de wolken en onthult aan OK! Magazine dat ze vier maanden zwanger is. Het is het eerste kindje voor Marnie en haar vriend Casey Johnson en de Geordie-baby wordt verwacht rond 16 oktober.

Angst

In het interview vertelt Marnie openhartig over haar angst dat ze nooit kinderen zou kunnen krijgen door haar alcoholgebruik. ‘Ik had mezelf wijs gemaakt dat ik geen kinderen kon krijgen door het alcoholmisbruik,’ aldus de brunette. Marnie leerde haar grote liefde Casey kennen in weer een ander MTV-programma: Single AF.



