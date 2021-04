Martien en Erica Meiland kopen villa in Noordwijk: ‘We blijven elkaars nummer één’

Erica Meiland (57) heeft sinds kort een nieuwe relatie, maar aan samenwonen met haar nieuwe vlam denkt ze niet. Wél met haar officiële echtgenoot Martien Meiland (59): de realitysterren zijn sinds kort de trotse eigenaren van een peperdure villa in Noordwijk.

In Chateau Meiland is het stel nog druk op zoek naar een woning, maar op 18 februari hebben ze de koopakte voor hun droomvilla al ondertekend. Dat blijkt uit de koopakte die Shownieuws in het kadaster heeft ingezien.

Peperduur

Martien en Erica hebben flink wat geld betaald voor hun nieuwe stulpje. De vraagprijs was 2.695.000 euro, dat hebben de Chateau Meiland-sterren er ook voor neergeteld. De villa in Noordwijk had eerder ook een bekende inwoner: de Meilandjes nemen de woning over van Niels van den Berg, de drummer van Kensington. Hij kocht het huis ooit voor 1,35 miljoen euro, en verkoopt het dus met een riante winst.

Ongezellig

Martien is er na de bekendmaking van Erica’s nieuwe relatie meteen duidelijk over: hij en Erica blijven gewoon bij elkaar wonen. Dat één van hen gaat verhuizen, is volgens de voormalig kasteelheer geen optie. ‘Ik vind dat zó ongezellig.’ Hij vindt dat een (toekomstige) partner maar bij hen in moet trekken. Zo niet, dan houdt het op. ‘Dan maar geen partner. Erica en ik blijven altijd elkaars nummer één.’

Relatie

Eind maart onthulde weekblad Story dat Erica Meiland een liefdesrelatie heeft met Sander van Betten, een gerenommeerde privédetective uit Zwolle; beiden bevestigden hun romance. Vanaf dat moment was het gedaan met de anonimiteit van Sander, die gezien zijn werk natuurlijk het liefst een beetje in de luwte blijft.

Geheim

Het kersverse stel heeft de relatie een half jaar stil gehouden, ook voor bekenden. Een bewuste keuze, licht de privédetective toe. ‘Er waren heel weinig mensen die het wisten. Dus dan heb je ook weinig kans dat het uitlekt.’ Een van de weinige mensen die wel wisten van Erica en Sander, was Peter R. de Vries. De misdaadverslaggever en de privédetective kennen elkaar al lang, en daarom vond Sander het wel zo netjes om Peter in te lichten zodat hij er niet achter de RTL Boulevard-desk achter moest komen.

