Fans speculeren erop los: niemand lijkt te zien wie Martien Meiland imiteert in ‘De TV Kantine’

Na al tien seizoenen zijn Carlo Boszhard (50) en Irene Moors (52) gelukkig nog lang niet klaar met ‘De TV Kantine’. Gisteravond ging de elfde reeks van start en trapten ze af met de hoogtepunten van de afgelopen jaren. Daarna komt het duo met nieuwe afleveringen, waaronder één die volledig in het teken staat van ‘Chateau Meiland’. Maar wie is toch degene die in de huid van Martien is gekropen?

Voor De TV Kantine vermommen Carlo en Irene zich als andere BN’ers, en worden ook andere bekende gezichten ingeschakeld om imitaties op zich te nemen. Maar wie zich voor het programma heeft verkleed als Martien Meiland, is een raadsel. Fans speculeren erop los, maar komen maar niet tot een eenduidig antwoord.

Martien Meiland in ‘De TV Kantine’

Gezien Chateau Meiland een daverend succes is en het gezin in 2019 zelfs de Gouden Televizier-Ring in de wacht sleepte met het programma, konden Carlo en Irene het natuurlijk niet links laten liggen voor De TV Kantine. Het moet wat moeite gekost hebben om de perfecte kandidaat te vinden die Martien zou vertolken, maar aan de eerste beelden is te zien dat de makers er ontzettend goed in geslaagd zijn.

Wie o wie?

De manier van bewegen, die stem… wie is erin geslaagd om Martien Meiland zó goed na te doen voor De TV Kantine? Omdat het nog gissen is, heeft RTL Boulevard aan hun Instagramvolgers gevraagd wie het kan zijn. “Fred van Leer?”, vraagt iemand zich af. Andere namen die veelvuldig de revue passeren zijn Koos van Plateringen en Sipke Jan Bousema. Ook Koen Kardashian, Arjen Lubach en Pim Wessels worden genoemd.

Koos

De kans zit erin dat Koos van Plateringen inderdaad de rol van Martien speelt. De presentator maakte namelijk eerder al bekend te zien te zijn in De TV Kantine.

‘De TV Kantine’ is vanaf donderdag 27 februari wekelijks te zien op RTL4, om 20.30 uur.