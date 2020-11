Martijn reageert op ‘Kopen zonder kijken’-ophef: ‘We kunnen mensen niet dwingen’

Week na week blijft ‘Kopen zonder kijken’ de koploper op de maandagavond van RTL 4. Zo keken er eergisteren maar liefst 1,6 miljoen kijkers naar de show van Martijn Krabbé (52). Ondanks de torenhoge kijkcijfers krijgen de makers behoorlijk wat kritiek over zich heen. De presentator reageert – mét een knipoog – op alle ophef.

Kritiek ‘Kopen zonder kijken’

Iedere maandagavond is het niet alleen druk op RTL4, maar draait ook Twitter overuren tijdens weer een nieuwe aflevering van Kopen zonder kijken. Gaat het niet over de blauwe ogen van aannemer Bob (zó ziet zijn partner eruit), dan krijgt-ie er wel van langs van kijkers. Ook heeft styliste Roos het al een paar keer moeten ontgelden.

Te weinig diversiteit

Dat is niet het enige waar kijkers van Kopen zonder kijken wat over te klagen hebben. Volgens fans van het programma is namelijk de diversiteit in de kandidaten ver te zoeken. ‘RTL, doe hier wat aan!’, luidt dan ook een duidelijk geïrriteerde tweet. ‘Het is 2020. Volgend seizoen echt meer diversiteit nodig. Nederland bestaat uit meer mensen dan alleen blanke hetero stellen met kinderwens/zwangere vrouw/kleine kinderen die een woning zoeken.’

Reactie Martijn Krabbé

De klacht is ook Martijn Krabbé niet ontgaan en hij reageert dan ook op de boze tweet. Hij kan niet anders zeggen dan dat de kijker ‘volkomen gelijk’ heeft. ‘We moeten alleen een keuze maken uit de stellen die zich opgeven’, aldus de presentator van Kopen zonder kijken. ‘Moeten we de diversiteit zelf opzoeken en mensen dwingen om mee te doen? Wat de zwangerschap betreft: dat is voor de meeste mensen precies de reden om te verhuizen.’ Martijn sluit zijn tweet ietwat cynisch af. ‘Groeten van de klantenservice’, schrijft hij.

Je hebt volkomen gelijk. We moeten alleen een keuze maken uit de stellen die zich opgeven. Moeten we de diversiteit zelf opzoeken en mensen dwingen om mee te doen? Wat de zwangerschap betreft; dat is voor de meeste mensen precies de reden om te verhuizen. Grt. vd klantenservice — Martijn Krabbé (@krabbetv) November 23, 2020

Vierde seizoen in aantocht

Op Twitter heeft Martijn bovendien heel goed nieuws voor fans van Kopen Zonder Kijken. De vierde reeks is momenteel namelijk in productie, wat met zo’n gigantisch succes natuurlijk haast niet uit kon blijven.

