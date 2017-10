Martijn Lakemeier: ‘Ik ben veel te gevoelig voor een onenightstand’

Martijn Lakemeier (24) is een van de meest gevraagde jonge filmacteurs van ons land, met rollen in Adios amigos, Ventoux en Hollands hoop. Niet dat hij vaak wordt herkend op straat, trouwens. Wel zo relaxed, vindt hij zelf. ‘Ik ben niet zo’n slicke gast.’

Je hebt al zes jaar een relatie. Hoe heb je je vriendin leren kennen?

‘Op de hockeyclub in Zwijndrecht. Dus wij begrijpen elkaar. Sanne komt wel eens langs op een set of mee naar een première, dus ze kent die filmwereld ook wel. Maar zij doet iets heel anders. Ze was net tweeëntwintig toen ze haar master in marketing haalde.’

Wat hebben jullie, naast jullie achtergrond, gemeen?

‘Pfoe… We reizen graag, trekken straks weer drieënhalve maand low budget door Azië. Kennelijk vullen we elkaar goed aan. Zij laat me vrij om mijn ding te doen, want voor mijn werk ben ik veel weg van huis.’

Heeft ze moeite met de seksscènes die je hebt?

‘Ik kan haar goed uitleggen dat er niets zo onsexy is als een seksscène. Het gaat er allemaal zo technisch en ongemakkelijk aan toe. Je moet je voorstellen dat je half naakt op iemand ligt en dat de scène de hele tijd onderbroken wordt voor het verschuiven van een lamp of camera. Dat is helemaal niet geil. Ik kan me voorstellen dat het niet leuk is om naar te kijken als vriendin van, maar je erover opwinden heeft niet veel zin. Gelukkig is dit geen ding in onze relatie. Vaak gooit ze er een cynische grap overheen als ze zo’n scène ziet. Of dan pest ik: ‘Oh, dat was echt lekker’. Ze is ook geen enorme filmliefhebber. Ze is heel meisjesachtig, kijkt naar romantische comedy’s en TLC. Say yes to the dress, enzo. Dat soort programma’s kan ik niet aanzien.’

Je speelt vaak de rol van ‘lekker ding’, maar zegt zelf dat je niet het gevoel hebt dat je die factor hebt. Staat die rol ver van je af?

‘Ja. Ik ben niet zo’n slicke gast. Versieren kan ik bijvoorbeeld echt niet. Als ik in mijn vrijgezelle periode een klik had met een meisje, werd het meteen serieus tussen ons.’

Je bent niet van de onenightstands?

‘Ik heb er nooit een gehad en zou het superongemakkelijk vinden om de volgende ochtend het meisje de deur uit te zetten. Wat zeg je dan? ‘Tot nooit’? Ik snap wel dat mensen er puur uit lust behoefte aan hebben.’

Ben je er te serieus voor?

‘Meer te gevoelig. Ik kan niet doen alsof het me niet raakt. Ik kan geen seks hebben met iemand, terwijl ik geen behoefte heb aan die persoon. Ik ben ook heel trouw in relaties.’

Wie?

Wie:Martijn Lakemeier (24)

Filmdebuut: Oorlogswinter

Speelt nu in: Hollands hoop, hoofdrol in de korte film Bestaan is gaan en volgend jaar de film Gek van Oranje.

Relatie: Woont in Amsterdam met zijn jeugdliefde Sanne

Het hele interview met Martijn lees je in VIVA 43. Het nummer ligt van woensdag 25 t/m dinsdag 31 oktober in de winkel of kan je hieronder online bestellen.