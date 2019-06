Martin Garrix herstelt het beste op vakantie

Martin Garrix is er even een paar dagen tussenuit. De dj is lekker aan het genieten aan de Franse kust en geeft zijn geblesseerde enkel de tijd om te herstellen, laat hij weten op Instagram.

“Een paar dagen rust”, schrijft Martin bij zijn foto op Instagram, waarop we zien hoe hij ‘m zwaar chillt aan een enorm zwembad.”Voelt goed. Enkel is ook aan het herstellen, denk ik.”



Las Vegas

Afgelopen weekend was Garrix in Las Vegas voor een optreden. Hier raakte hij geblesseerd aan zijn enkel toen hij na een sprong van het podium verkeerd terecht kwam. Hij had aardig veel pijn, dus hij werd naar een ziekenhuis gebracht. Een van zijn woordvoerders liet weten dat de ‘alles onder controle’ was.

Insmeren

In zijn Instagram Stories laat de dj, die drie jaar op rij verkozen werd tot de beste dj ter wereld, zien dat zijn enkel nog steeds ingetapet is. Hij hinkelt het balkon van zijn luxe vakantieoptrekje op, zodat zijn volgers kunnen meegenieten van zijn uitzicht: de omgeving én zijn mooie vriendin, Charelle Schriek.

Charelle laat op haar beurt weten dat haar vriend goed op de hoogte is van de consequenties van zonnen zonder insmeren. Ze filmt hem stiekem, terwijl hij zijn gezicht goed aan het insmeren is met wat zonnebrandcrème.

