Marwan Kenzari mag wéér een internationale film aan zijn CV toevoegen

Marwan Kenzari is lekker bezig in het buitenland. De Nederlandse acteur kan wéér een internationale film op zijn naam schrijven en zal naast Charlize Theron te zien zijn in de nieuwe actiethriller The Old Guard. Dat meldt The Hollywood Reporter.

The Old Guard is gebaseerd op de gelijknamige Amerikaanse strip en gaat over een kleine groep onsterfelijke soldaten, geleid door een vrouw (Theron). De groep heeft er moeite mee om hun onsterfelijkheid geheim te houden en komt erachter dat er nog één onsterfelijke vrouw rondloopt op aarde. Marwan kruipt voor deze film in de huid van een voormalig ‘Moon Warrior’.

Aladdin

Het is niet de eerste keer dat Marwan in een buitenlandse film speelt. Hij is momenteel in de bioscoop te zien als de slechterik Jafar in de live-actionfilm Aladdin. Hierin speelt hij samen met internationale sterren Will Smith, Mena Massoud en Naomi Scott. Eerder kreeg hij een rol in verschillende Amerikaanse producties, zoals The Mummy, Ben-Hur, What Happened to Monday en Murder on the Orient Express.

De film wordt geregisseerd door Gina Prince-Bythewood en voor zover bekend krijgt actrice Kiki Layne ook een rol in de film. Andere namen zijn nog niet bekend, evenals wanneer de film uitkomt.

